Lidia González 06 FEB 2026 - 13:35h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ muestra su tripa de embarazada y aclara cuánto ha engordado

Mayeli Díaz y Álvaro Rubio anuncian el sexo y el nombre de su bebé en un emotivo ‘gender reveal’

Mayeli Díaz está en la recta final de su embarazo y no ha ocultado la impaciencia que tiene porque llegue el gran día de dar a luz; mientras tanto, la influencer responde todas las dudas de sus seguidores. Después de mostrar la cara de su hija al detalle, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela cuántos kilos ha engordado en su embarazo y se sincera sobre su cambio físico. ¡Dale al play y descubre todos los detalles, en exclusiva, en Mediaset Infinity!

La influencer ya está a punto de conocer a su hija Alma y, ahora que está embarazada de 35 semanas, ha querido aclarar una gran pregunta sobre su estado físico. Totalmente transparente, la creadora de contenido muestra su tripa de embarazada y cuenta cuánto peso ha cogido durante este tiempo: “Mi tripa es bastante grande”.

Además, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha confesado si tiene miedo de la recuperación física tras el parto: “Echo de menos mi cuerpazo”. La ecuatoriana, después de hablar de su ingreso hospitalario, muestra sin tapujos el estado de su cuerpo desde distintos ángulos y se sincera sobre un aspecto por el que estaba algo preocupada: “Tengo suerte de que no me han salido estrías”.

Mayeli Díaz siempre se ha mostrado muy sincera con sus seguidores sobre todos los detalles de su vida y no ha tenido ningún problema a la hora de decir la cifra exacta de los kilos que ha cogido durante su embarazo. Así, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ aclara cuánto ha engordado y se sincera sobre su estado físico.

Mayeli Díaz tiene muchas cosas que contar de cara a su inminente parto y se ha sentado frente a las cámaras de mtmad para hablar sobre su estado físico. Después de mostrar el estado de su barriga, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela cuántos kilos ha engordado. Además, habla sobre el problema de salud que ha estado padeciendo durante el embarazo y todas las preocupaciones que tiene respecto a dar a luz. ¡Descúbrelo en Mediaset Infinity!