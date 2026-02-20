El antes y el después de Tamara Gorro, en fotos: sus retoques y cambio de estilo

La extronista de 'Supervivientes' y extronista de 'MyHyV' ha recurrido a la medicina estética en varias ocasiones para transformar su cuerpo

Cuando 'Mujeres y Hombres y Viceversa' irrumpió en la parrilla de Telecinco, no solo se convirtió en un fenómeno televisivo, sino también en una auténtica cantera de nuevos rostros mediáticos. Entre ellos destacó desde el primer momento Tamara Gorro, una joven madrileña que pronto trascendió y que ahora es de nuevo centro mediático tras salir a la luz unas imágenes junto a Cayetano Rivera que destaparían el posible romance de la pareja.

La exconcursante de 'Supervivientes' que habla ahora ha cambiado mucho respecto a sus inicios. Analizamos el antes y el después de la influencer, en fotos: desde sus retoques a su cambio de estilo.

Las intervenciones estéticas de Tamara Gorro

En un entorno donde muchas figuras públicas optan por el silencio en referencia a sus operaciones estéticas, la empresaria ha elegido en numerosas ocasiones la transparencia, reconociendo tratamientos y explicando sus motivaciones. En 2023 se sometía a una rinoplastia funcional y estética. Por un lado, corregir un tabique desviado que le generaba molestias; por otro, armonizar ligeramente la forma de su nariz. El resultado no supuso un cambio drástico, sino una versión más equilibrada de sus facciones.

La influencer también ha reconocido haberse sometido a un aumento de pecho en el pasado. Según sus propias declaraciones, fue una decisión vinculada a inseguridades personales y complejos físicos. Sus labios también cuentan con relleno para equilibrar su forma. Sin embargo, también ha confesado que en una ocasión el resultado no fue el deseado y que se arrepintió de haber exagerado el volumen. Esa experiencia le sirvió para optar posteriormente por retoques mucho más sutiles.

La empresaria también ha recurrido a tratamientos no invasivos como el bótox para suavizar líneas de expresión en la frente y abrir la mirada. También ha mencionado el uso de ácido hialurónico en la zona de las ojeras y pequeños retoques en pómulos para recuperar volumen. El cuidado cutáneo ha sido otro pilar en su rutina. Ha hablado de peelings químicos y tratamientos láser para mejorar la textura de la piel, unificar el tono y mantener luminosidad.

De la tendencia marcada a la elegancia relajada

Si algo ha caracterizado a Tamara Gorro desde sus inicios es su gusto por la moda. En la etapa de 'MyHyV' predominaban los vestidos ceñidos, los tacones imposibles y los estilismos que potenciaban una imagen sensual y muy alineada con el canon televisivo de la época. Con el paso de los años y su consolidación como creadora de contenido digital, su estilo comenzó a sofisticarse. Sin abandonar su gusto por lo femenino, empezó a apostar por una elegancia más pulida.

En los últimos años, su imagen proyecta una mezcla interesante entre tendencia y autenticidad. Sigue atenta a lo que dicta la moda, desde trajes sastre reinventados hasta vestidos fluidos, pero siempre con un toque reconocible, siluetas que favorecen su figura, maquillaje luminoso y cabello largo como seña de identidad.

Más allá de las prendas concretas, lo que define su evolución es la coherencia. No ha dado giros bruscos ni ha intentado adoptar estilos que no encajen con su personalidad.