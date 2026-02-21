Andreu Buenafuente ha vuelto este sábado 21 de febrero a la radio tras su parón temporal por sobrecarga laboral

"A algún amigo le he comentado: 'esto ha sido como morirte en vida", ha explicado el presentador en su vuelta a la radio

El presentador y cómico Andreu Buenafuente ha vuelto este sábado 21 de febrero a la radio tras haberse visto obligado a hacer un parón temporal en su agenda profesional el pasado noviembre. El presentador anunciaba que se retiraría de los medios "para descansar y recuperarse" por motivos de "exceso de carga laboral" y por "prescripción médica".

Dos meses y medio después de este parón, Andreu Buenafuente ha regresado a 'Cadena SER' junto a Berto Romero, para estrenar nuevos episodios del programa 'Nadie Sabe Nada'. Nada más arrancar esta nueva entrega, Buenafuente ha querido tener unas palabras de agradecimiento por el apoyo recibido durante estas semanas: "De entrada solo me gustaría decir una cosa: quiero agradecer muchísimo todas las muestras de cariño y apoyo que he recibido estos tiempos".

La vuelta de Buenafuente tras su retirada por estrés

Justo después, Andreu Buenafuente ha compartido con sus oyentes cómo ha sido este proceso de recuperación. "A algún amigo le he comentado: 'esto ha sido como morirte en vida; es como asistir a tu funeral estando vivo'", explicaba el presentador y humorista ante el micro de 'Nadie Sabe Nada'.

Por último, Buenafuente ha querido recalcar todas las muestras de cariño y el apoyo que ha recibido por parte de sus seguidores: "Que sepáis que cada muestra la he recibido como agua de mayo. Y sería un cretino —que no lo descarto—, pero lo sería si no dijera ahora que muchísimas gracias a todo el mundo".

El parón de Buenafuente por un episodio de estrés

Era el mismo Andreu Buenafuente el que desvelaba a finales de 2025 que padecía un episodio de estrés derivado del exceso de carga laboral, motivo por el que debía centrarse en su recuperación por prescripción médica.

A través de un vídeo que compartía en su perfil oficial de Instagram, el presentador comunicaba a sus seguidores cuál era su situación: "Tenía ganas de que me escuchaseis explicando un poco lo que me ha pasado. Ya sabéis, tuve un episodio de estrés, algo muy común, no agradable pero común en una sociedad como esta un poco acelerada. En mi caso, con trabajos que yo mismo me origino, y me motivo, y yo mismo creo, radio, cine, televisión, teatro...".

Tras estas palabras, Buenafuente confesaba que "hubo un momento en el que ya no pude, me desalineé y mi cuerpo dijo 'tienes que parar'. Y así lo hice".

Agradeciendo a todos los profesionales que le estaban ayudando y a la gente que le rodea por el inmenso apoyo que está recibiendo -"cada gotita de cariño es una vitamina"- el presentador explicaba que "esto es un poco lento y si queremos hacerlo bien va a llevar un poquito mas de tiempo".

"No creo que tenga que acelerar una recuperación. Tengo que estar bien para hacer lo que me hace feliz" afirmaba emocionado.

Por eso, y reafirmando su amor, pasión y respeto por su profesión, Buenafuente revelaba que lo único que le preocupaba era "seguir recuperándome y cuando sea posible volver a la cotidianeidad que sea. La falta de un horizonte exigente es lo que ahora mismo necesita una persona que ha tenido que parar por un estrés".