Marta Riumbau ha vuelto a demostrar que es una experta en transformar su hogar. Esta vez ha compartido con sus seguidores cómo le ha dado una segunda vida al rincón más íntimo y favorito de su casa. A través de un proceso lleno de creatividad y esfuerzo, la influencer ha decidido liderar ella misma el cambio de un rincón que antes ocupaba una consola sin uso para convertirlo en un área totalmente funcional.

Lo que hace que este espacio sea único es la implicación personal de la exnovia de Diego Matamoros, quien ha dedicado horas de trabajo y mucha imaginación al proyecto. Pero no ha estado sola, ya que ha estado acompañada de su hermano Héctor Riumbau, y de su padre, a quien recibió con un divertido desafío nada más cruzar la puerta al preguntarle: "Estás preparado para trabajar?".

La transformación ha comenzado con la instalación de frisos de madera de abeto en tonos claros para recubrir la pared. Este proceso ha resultado sencillo pero minucioso, encajando las piezas y fijándolas con una grapadora, con mucha precisión. En este paso, la pequeña Julieta también ha participado ayudando a su madre a martillar los frisos.

Para lograr un acabado impecable, la creadora de contenido ha colocado una moldura decorativa en la parte superior y ha aplicado una capa de pintura en color verde botella. Este tono es la clave del diseño, ya que aporta un aire contemporáneo, profundo y elegante que contrasta perfectamente con el resto de los elementos de la entrada.

En cuanto al mobiliario, el objetivo principal era ganar utilidad para las rutinas diarias. La catalana buscaba un lugar cómodo donde sentar a la niña para calzarla o descalzarla cómodamente. Con el apoyo de su padre, ha montado una estructura blanca de cubos que sirve a la vez como banco y unidad de almacenaje para mantener el orden.

La estructura ha sido acabada con una balda de madera en un tono oscuro, generando un contraste visual muy atractivo entre el blanco del mueble y el verde de la pared. Como detalle final de diseño, el interior del mueble lo ha forrado con un delicado papel pintado de flores, un detalle decorativo que solo se aprecia al abrir las puertas.

Finalmente, el espacio lo ha completado con cojines textiles y mantas en tonos tierra que invitan al descanso y aportan calidez. Con esta obra, Marta Riumbau ha demostrado que con las herramientas adecuadas, un poco de paciencia y mucha pasión por las manualidades, es posible transformar cualquier rincón en un espacio de ensueño sin necesidad de contar con un presupuesto elevado.