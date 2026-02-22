Equipo Outdoor 22 FEB 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha demostrado que con muy pocos ingredientes y en tiempo récord se puede crear un plato fit y sabroso

Makoke ha querido compartir con su comunidad uno de sus secretos mejor guardados para tener un vientre plano, estar en forma y despejarse tras salir a la luz el proceso judicial al que se enfrenta su novio. A través de un vídeo paso a paso de su receta estrella, la colaboradora ha demostrado que con muy pocos ingredientes y en tiempo récord, puedes crear un plato alto en proteínas, bajo en carbohidratos y, sobre todo, sorprendentemente sabroso.

Se trata de un pastel de pollo y calabacín que la exconcursante de 'Supervivientes' califica como 'fit'. Los ingredientes principales son tan básicos que, probablemente, ya los tengas en tu nevera: pechuga de pollo, calabacín, huevos, queso rallado y sal y pimienta.

Y la preparación es de lo más sencilla. De hecho la malagueña ha asegurado "Es súper fácil de preparar y de comer", ha asegurado mientras daba un bocado a una porción. El primer paso es picar el pollo y el calabacín en cuadraditos muy pequeños. El truco aquí es la textura, cuanto más pequeño sea el corte mejor se integrará la masa. En un bol amplio, mezcla el pollo y la verdura con los huevos y el queso, que en su caso es sin lactosa. El resultado debe ser una masa homogénea y compacta.

En el siguiente paso la influencer se desvía de la receta tradicional. En lugar de hacer una tortilla grande que podría quedar cruda por dentro, opta por el formato mini-tortitas. Coloca pequeñas porciones en la sartén con una gota de aceite de oliva. El detalle crucial es tapar la sartén. Esto crea un efecto horno que cocina el pollo al vapor en su propio jugo mientras el queso se funde, logrando un exterior dorado y un interior tierno.

Este plato es el aliado perfecto para esos días en los que no quieres complicarte con la cena o no tienes suficiente tiempo. Es una opción muy saciante, ya que el pollo y el huevo tienen alto contenido en proteína. Además, es muy versátil, puedes añadir especias como curry, orégano o pimentón para variar el sabor cada semana. Y lo mejor es que se pueden dejar preparadas con antelación, dándoles solo un toque de plancha justo antes de servir.

Makoke tiene claro que cuidarse no tiene por qué ser aburrido ni complicado. Con esta receta, confirma que el equilibrio entre sabor y salud está a solo unos minutos de sartén, e invita a todos sus seguidores a que la prueben.