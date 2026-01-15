Tony Spina desvela, en exclusiva, si va a acudir a la boda de su exnovia, Makoke

Ana Carrillo 15 ENE 2026 - 09:00h.

El exconcursante de 'GH VIP' ha revelado si Makoke le ha invitado a su boda con Gonzalo Fernández

Tony Spina cuenta, en exclusiva, que va a casarse de nuevo con Marta Peñate: el motivo

Makoke iba a casarse con el empresario Gonzalo Fernández en 2025, pero tuvo que aplazar su boda debido a la enfermedad de su nuera, la influencer Marina Romero. La colaboradora de televisión ha recalcado que solo la ha pospuesto y que en ningún caso ha cancelado el enlace con el hombre que le devolvió la ilusión en el amor. En la presentación de 'Casados a primera vista', le hemos preguntado a su exnovio, Tony Spina, si va a acudir a esta boda.

El exconcursante de 'Supervivientes' y 'GH VIP' nos ha aclarado en exclusiva si Makoke le ha invitado a esta boda, que será la tercera para la colaboradora de televisión, que se casó primero con el padre de su hijo Javier Tudela y años después con el padre de su hija Anita Matamoros. Tienes su respuesta en el vídeo que encabeza este artículo, ¡dale al play y no te lo pierdas!

El italiano también nos ha contado que él va a volver a casarse con Marta Peñate, con la que contrajo matrimonio en una playa hondureña de los Cayos Cochinos. Por lo que es posible que coincidan en el tiempo las bodas de Tony y Makoke, que fueron pareja durante aproximadamente un año tras haberse conocido en 2018 en la sexta edición de 'GH VIP'.

Su relación tras la ruptura fue cordial hasta que todo saltó por los aires en el verano de 2023, cuando participaron en '¡Vaya vacaciones!', reality en el que Makoke y Marta protagonizaron más de una discusión. Pero recientemente han resuelto sus conflictos y la madre de Anita Matamoros tiene una relación muy buena con Tony y Marta.