Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' hacen un video de humor sobre la tendencia actual de los 'therians'

Borja González y Ana Solma comunican una feliz noticia

Borja González y Ana López han vuelto a llamar la atención de todos sus seguidores publicando un vídeo de humor en redes sociales en el que aparecen actuando como dálmatas y haciendo referencia al fenómeno ‘therian’, que se ha viralizado en los últimos meses entre jóvenes.

En el vídeo, ambos se presentan en tono humorístico: “Soy Ana y soy un dálmata, yo soy Borja y soy therian”. Ambos se han disfrazado como perros y se graban actuando como tal, tanto en la calle como en casa. “Todo empezó viendo ‘101 dálmatas’ y la gente se piensa que esto es una tontería pero de tontería nada que esto es hereditario”, dicen mientras muestran al pequeño Luca disfrazado también.

“Es mucho más duro vigilar la casa de tus dueños que trabajar 8 horas laborales”, dice Borja en tono sarcástico. Entre risas, también añaden: “Y así no pongo lavadora, ni cocino ni limpio la casa”. Los influencers han querido hacer humor de algo que se ha viralizado mucho entre los jóvenes en los últimos meses.

Pero, ¿qué significa realmente ser ‘therian’? La palabra proviene del término griego ‘therion', que significa bestia o animal salvaje. Históricamente, el concepto se utilizaba para describir figuras mitad humanas, mitad animales. No obstante, en la actualidad, el fenómeno hace referencia a personas que se identifican, a nivel psicológico o espiritual, con un animal no humano.

Los therians sienten que su ser está ligado a una especie en específico y lo manifiestan a través de comportamientos, movimientos, sonidos o formas particulares de percibir el entorno. En algunos casos, utilizan máscaras o accesorios y se desplazan a cuatro patas. Aunque parece una tendencia reciente, sus orígenes se remontan a los años 90. Sin embargo, ha sido ahora, con la viralización en redes sociales, cuando el fenómeno ha alcanzado mayor visibilidad en distintas comunidades autónomas de España.

Aunque Borja y Ana hayan querido tratar con humor este tema, hay a muchos seguidores que no les ha sentado bien. “Qué triste es jugar con algo tan serio que están viviendo muchos jóvenes y familiares, hasta qué punto es capaz de llegar el ser humano? Hoy hacéis humor, mañana igual se convierte en realidad”, ha escrito una internauta.

La mayoría de los comentarios son positivos y han hecho reír a muchos de sus fans pero las opiniones contrarias son numerosas. “Con todos mis respetos la gente que os dedicáis a las redes y que se reflejan en vosotros miles de personas no deberíais hacer este tipo de contenido […] deberías de pensar más lo que subís antes de hacerlo”, ha escrito otra persona.