Berto González 23 FEB 2026 - 10:00h.

Raquel Salazar se ha sometido a varias operaciones estéticas, desde cirugías corporales hasta su reciente 'Facetite' para eliminar la papada, con el que ha llegado a 'GH DÚO'

Raquel Salazar atraviesa uno de sus mejores momentos en televisión gracias a su participación en 'GH DÚO', donde se está mostrando tal y como es, sin filtros y muy entregada al concurso. Más allá de su papel dentro de la casa, hemos podido ver que su imagen física ha dado un notable cambio. Justo antes de entrar en el reality, la participante de 'Los Gipsy Kings' se sometió a una intervención estética para eliminar su papada, aunque no es la primera operación estética a la que se somete.

En un primer momento, Raquel Salazar decidió someterse a varios retoques estéticos faciales con el objetivo de rejuvenecer su imagen y potenciar sus rasgos. Entre los primeros tratamientos que recibió destacan el aumento de labios y de pómulos mediante rellenos dérmicos, con los que buscaba aportar volumen y redefinir el óvalo facial. A estos procedimientos se sumó la aplicación de bótox en la frente, una técnica habitual para suavizar las líneas de expresión y las arrugas del tercio superior del rostro.

Además de estos tratamientos médicos, Raquel también optó por el maquillaje permanente. Se tatuó las cejas para darles mayor grosor y definición, así como el rabillo del ojo, con la intención de intensificar la mirada sin necesidad de maquillaje todos los días. Durante un tiempo, estos retoques formaron parte de su rostro y de su imagen, aunque más tarde decidió eliminarlos de su cara.

Eliminación de sus retoques estéticos y vuelta a la naturalidad

Con el paso del tiempo, Raquel Salazar comenzó a sentirse menos identificada con el resultado de esos primeros procedimientos, sobre todo de las zonas tatuadas. Fue entonces cuando tomó la decisión de eliminar gran parte de los retoques faciales a los que se había sometido. Para ello, recurrió a la hialuronidasa, una enzima utilizada para disolver el ácido hialurónico de labios los labios, devolviendo al rostro un aspecto más natural.

Paralelamente, inició un tratamiento con láser para eliminar los tatuajes estéticos de las cejas y el eyeliner permanente, de los que llegó a mostrarse especialmente descontenta. En este proceso estuvo acompañada por su hija Noemí Salazar, con quien compartió varias visitas a la clínica estética y el seguimiento de los resultados. En esta etapa de cambios, Raquel también apostó por reforzar su salud general mediante sueroterapia, recibiendo un cóctel multivitamínico compuesto por vitaminas, minerales, aminoácidos y oligoelementos. Un tratamiento para fortalecer el sistema inmune y mejorar su bienestar general.

Vuelta a la cirugía estética: lipo y abdominoplastia

Raquel Salazar no cerró la puerta del todo a la cirugía estética, ya que al año siguiente, la participante de 'Los Gipsy Kings' decidió volver a someterse a nuevas intervenciones, esta vez centrados principalmente en el cuerpo. Entre ellos destaca una abdominoplastia, intervención quirúrgica destinada a eliminar el exceso de piel y grasa del abdomen, así como una liposucción para redefinir el contorno de la figura.

Asimismo, se sometió a un estiramiento de la piel de los brazos, una zona que con el paso del tiempo suele presentar flacidez y que Raquel quiso corregir para sentirse más cómoda con su imagen. En el plano facial, volvió a aumentar ligeramente el volumen de los labios, aunque con un resultado mucho más natural que en el pasado y más acorde a sus facciones.

Facetite: su última intervención antes de 'GH DÚO'

La cirugía estética más reciente de Raquel Salazar ha sido un tratamiento Facetite para eliminar la papada. Este procedimiento mínimamente invasivo combina radiofrecuencia asistida para tensar la piel y reducir la grasa localizada en la zona del cuello y el mentón. Raquel decidió someterse a este tratamiento poco antes de entrar en la casa de 'GH DÚO', con el objetivo de mejorar el aspecto de su óvalo facial sin recurrir a una cirugía más agresiva. Más que orgullosa del resultado, la influencer no ha dudado en mostrar el antes y después, defendiendo siempre la libertad de cada persona para decidir sobre su propio cuerpo.