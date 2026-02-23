Violeta Mangriñán confiesa cómo ha reaccionado a los comentarios tras su polémica

La influencer Violeta Mangriñán ha hablado por primera vez tras la fuerte polémica generada en redes sociales por compartir una publicación de una imagen en la que aparecía un plato de jamón, una cerveza y el mensaje “Feliz Ramadán”. La instantánea fue interpretada por numerosos usuarios como una burla hacia la comunidad musulmana, desatando una oleada de críticas, insultos y amenazas.

Según se ha podido conocer en el programa 'El tiempo justo', la creadora de contenido recibió mensajes de extrema gravedad, incluyendo amenazas dirigidas tanto a ella como a sus hijas. Ante la magnitud del linchamiento digital, Mangriñán eliminó la publicación de inmediato y pidió disculpas públicas: “No tengo nada en contra de los musulmanes y su religión. Pido disculpas si alguien se ha sentido ofendido. Os aseguro que no era mi intención”.

La polémica se agravó cuando otra influencer, Barbie Gaza, la acusó públicamente de islamofobia y defendió el boicot hacia ella, pese a que Mangriñán ya había rectificado. Además, la valenciana ha confirmado que tomará medidas de seguridad ante el miedo generado por las amenazas recibidas: “Voy a contratar a una empresa de seguridad. Voy a tener un escolta, por lo menos durante el mes del Ramadán, porque no me fío”, afirmaba.

Violeta: "Me dieron dos ataques de pánico"

La influencer confesó haber sufrido ataques de pánico a raíz de la situación: “Ayer sí que me dieron dos ataques de pánico y anteayer también. Estuve todo el día en el baño encerrada llorando”, relataba. Aun así, aseguró que no considera que su intención fuera ofensiva: “Nunca me imaginé que un meme de una tapa de jamón me iba a amargar la existencia”.

Mangriñán también ha desmentido las acusaciones sobre una supuesta vinculación ideológica extrema, defendiendo que sigue en redes sociales a perfiles de diferentes sensibilidades políticas. La influencer insiste en que se trató de un error sin intención de ofender y lamenta que la situación haya escalado hasta el punto de temer por su seguridad y la de su familia.