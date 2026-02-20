La examiga y exrepresentante de la actriz se sienta en 'El tiempo justo': "Voy a hablar, me he cansado mucho"

Las lágrimas de Sonia Monroy tras ser seleccionada para el casting de la vuelta de 'Los vigilantes de la playa': "Llevo muchos años luchando"

Compartir







Yola Berrocal tiene claro que ya no va a mantenerse en silencio. "Voy a hablar, me he cansado mucho", dice refiriéndose a su brutal conflicto con Sonia Monroy, con quien cortó su relación personal y profesional tras su participación en 'Supervivientes All Stars'.

"Hay tres cosas que dijo que son mentira", asegura Berrocal sobre Monroy

La televisiva ha cargado nuevamente contra la actriz tras la reaparición de esta última en 'El tiempo justo', donde aseguró que había sido seleccionada entre 14.000 personas para un casting de la vuelta de la serie 'Los vigilantes de la playa'. Monroy llegó incluso a emocionarse por su logro asegurando que estaba cumpliendo un sueño y que no se movía "por el dinero", porque dice que prefiere un cameo a "criticar".

"Hay tres cosas que dijo que son mentira", explica sin tapujos Yola Berrocal en el programa de Telecinco. "Dijo puedo ir a España ganando y no lo hago. La primera en llamar a un programa de televisión, en tener un enfrentamiento fue ella", aclara como podemos escuchar en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia.

"Os ha tomado el pelo a todas las personas", dice refiriéndose al casting de Hollywood para el que había sido seleccionada. "Ese casting no es para ser la protaonista de esa serie de vigilante, es para figurantes. Lo sé porque dijo que la doble era una de 70 años. La doble oficial la represento yo, es Annita Yes", manifiesta.

Yola Berrocal carga además contra Monroy por otros motivos. "Sobreactúa como actriz y más nadando, porque cuando te ahogas ella no puede hacer la respiración", lanza sin tapujos.