Andrea Bueno pide ayuda y se sincera sobre su problema: “El médico me dijo que era…”

Natalia Sette 24 FEB 2026 - 17:49h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela que tiene un malestar físico desde hace tiempo y pide ayuda y apoyo a sus seguidores

Andrea Bueno ha recurrido a sus redes sociales para pedir ayuda a sus seguidores por un problema físico que, según ella misma reconoce, es “muy poco comentado”, pero que le está afectando en su día a día. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones' se ha mostrado algo frustrada al no encontrar una explicación clara a lo que le está ocurriendo.

“El tic en el ojo, un problema muy poco comentado, necesito soluciones”, ha escrito la influencer junto a un video en el que cuenta su problema. Andrea explica que le sucede en situaciones completamente cotidianas. “Sin razón ninguna, hablando con una persona, me tiembla el ojo”, ha contado con sinceridad.

Lo que más le incomoda no es solo la sensación física, sino la inseguridad que le genera. “Te rayas porque crees que la persona lo está notando pero solo lo notas tú”, ha añadido. Algo que le ha provocado incomodidad en muchas ocasiones y por lo que ha pedido ayuda a toda su comunidad.

Andrea asegura que atraviesa un buen momento personal y que no siente estar sometida a presión. “Quiero saber por qué ocurre si yo realmente no estoy con estrés, no tengo ansiedad, me va muy bien la cosa ahora mismo…”, ha explicado tratando de entender qué puede estar detrás de esta molesta situación.

Ante la falta de respuestas, la influencer ha decidido apoyarse en sus seguidores. “Me tenéis que apoyar en esta situación”, ha pedido abiertamente a sus fans, generando una oleada de comentarios con posibles explicaciones y consejos.

Algunos usuarios le han recomendado acudir directamente a un especialista. “A mí me pasaba, y me dijo el médico que era tensión ocular, que la tenía un poco alta. Vete al médico y pregunta, sabe más que nosotros”, le ha aconsejado una internauta. Otros apuntan a posibles carencias: “Falta de magnesio, a mí me ha pasado mucho y con el magnesio se va…”.

Sin embargo, la mayoría coincide en una causa común. “A mí me pasaba lo mismo. Es por estrés o que eres muy nerviosa” o “Estrés, ansiedad… se manifiesta de tantas maneras…”, son algunos de los mensajes que más se repiten. Todos piensan que, aunque la creadora de contenido asegure no tener ningún motivo para estar nerviosa, seguramente sea por estrés. De momento, Andrea no ha acudido a un médico ni tiene un diagnóstico claro.