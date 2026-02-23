Alejandra Rubio "ve más conciliadora" a Laura Matamoros: "Ha reculado en muchas cosas"

Alejandra Rubio ha respondido en el plató de 'Vamos a ver' a la entrevista de Laura Matamoros

Las lágrimas de Laura Matamoros al narrar un episodio familiar que le contó Carlo y que desconocía: "Siempre me he posicionado con mi madre"

Compartir







Laura Matamoros acudía a '¡De viernes!' para contar su versión del motivo que les ha llevado a ella y a su primo Carlo Costanzia a distanciarse.

Ahora, ha sido Alejandra Rubio la que ha reaccionado en el plató de 'Vamos a ver' a la entrevista de Laura Matamoros, que además acusaba a la hija de Terelu Campos de "haberlo hecho mal".

PUEDE INTERESARTE La contundente opinión de Patricia Pardo al comunicado de Mar Flores sobre el conflicto entre Carlo Costanzia y sus primos Diego y Laura Matamoros

"Siento que ha reculado en muchos aspectos y me gusta que diga que la conversación que tuvieron no es motivo de denuncia. Quería que quedase claro que no hubo violencia y me alegro del cambio porque sus palabras han hecho mucho daño", ha arrancado.

"Le agradezco que se desvincule de las palabras de su hermano. Creo que Carlo va a tomar medidas al respecto porque está muy dolido y no se le olvida la primera declaración que ella ha dado. A Diego seguro que le va a denunciar porque no ha reculado y ha reafirmado lo que ha dicho", ha añadido Alejandra Rubio en directo.

Alejandra Rubio: "Carlo va a tomar medidas contra Diego Matamoros"

Además, Alejandra se ha encarado con la también colaboradora del programa Giovanna González y le ha recriminado la versión que dio del encuentro entre Carlo y su prima Laura: "Eso no sucede exactamente así y no hubo ninguna amenaza. Has contado un relato muy tremendo que no sucede así", ha querido aclarar.

Alejandra Rubio ha desmentido que le falte información Lo que tengo clarísimo es que no voy a hablar de míos conversaciones privadas con Carlo. Ella dice que debería callarme, dando a entender que estoy fomentando la polémica, cuando ha sido ella la que me ha metido aquí y ha acusado a mi familia de haber distanciado a la suya".

Sobre el encuentro de Terelu Campos y Laura Matamoros, ha contado: "Mi madre quiso conciliar. No quiere meterse en cosas que no le corresponden, pero eso no quiere decir que no apoye a Carlo y que le parezca una barbaridad todo lo que se ja dicho".

"Yo a Laura la he visto más conciliadora, aunque no me encante lo que diga. Aún así, hay una gran diferencia con su hermano Diego", ha sentenciado la propia Alejandra antes de dar el tema por cerrado.