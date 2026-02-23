Alejandra Rubio, testigo de la brutal paliza a 'Gemeliers': "Se me saltan las lágrimas. Fue un horror"

Alejandra Rubio ha contado en el plató de 'Vamos a ver' cómo se produjo la brutal paliza a 'Gemeliers'

Brutal agresión a 'Gemeliers' a la salida de una discoteca: "Están ambos en el hospital, y sus novias también"

Tras ser víctimas de una agresión, 'Gemeliers' terminaron la celebración de su 27 cumpleaños en el hospital Gregorio Marañón, Madrid.

Ambos, junto a sus parejas, fueron víctimas de una brutal paliza a la salida de una conocida discoteca de la capital por la que sufrieron diversas lesiones. Los atacantes están identificados y tanto el portavoz de los artistas como su hermano mayor han dado detalles de lo ocurrido y asegurado que el ataque tiene tintes "homófobos".

'Vamos a ver' ha contado con el testimonio de Alejandra Rubio, que acudió al cumpleaños junto a su pareja Carlo Costanzia.

Alejandra Rubio acudió al cumpleaños de 'Gemeliers': "Su hermano me llamó pidiéndome ayuda"

Aunque Alejandra y Carlo regresaron a casa antes de que se produjese la agresión, ha podido hablar con ellos y nos ha contado cómo se encuentran: "A mí me llama su hermano mayor sobre las doce de la noche y me cuenta lo que ha pasado. Me pidió ayuda porque él vive fuera de España. Más tarde llama a mi tía Carmen para que salga todo en 'Fiesta'".

Alejandra ha continuado relatando cómo se produjo el altercado: "He hablado con Jesús y me ha contado todo lo que pasó porque Carlo y yo nos fuimos después de cenar y no estuvimos en la discoteca. Se me caen las lágrimas porque les tengo muchísimo cariño".

"Jesús sale con Natalia, su chica, del local y les empiezan a insultar. Acaba todo en un horror", ha explicado Alejandra Rubio asegurando que se trató de un ataque "homófobo".