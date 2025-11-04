Fati Vázquez opina sobre la ruptura de Lamine Yamal y Nicki Nicole

Natalia Sette 04 NOV 2025 - 18:02h.

Fati Vázquez habla abiertamente sobre la ruptura de Lamine Yamal y Nicki Nicole y desvela si cree que ha habido cuernos

Fati Vázquez opina sobre las polémicas de Lamine Yamal

A Lamine Yamal y Nicki Nicole se les ha acabado el amor. A pesar de mostrarse muy enamorados a través de sus redes sociales, el futbolista del Barcelona y la cantante han roto recientemente. En el plató de ‘En todas las salsas’, como no podía ser menos, se comenta la separación. Además, los colaboradores se ponen en contacto con Fati Vázquez, que tuvo un polémico romance con Lamine, para que opine sobre la ruptura.

No es la primera vez que Fati habla de la relación de Lamine Yamal y Nicki . En su última visita al videopodcast, la influencer aseguró que esa relación “no llegaba a navidad” y sorprendentemente, así ha sido. Fati tenía claro que no iban a durar mucho tiempo más, pues consideraba que estaban juntos más por interés que por amor. “Tiene una imágen que cuidar”, asegura la influencer. Ahora, no solo se reafirma en su opinión, sino que habla abiertamente sobre si Lamine le ha podido ser infiel a la argentina.

Desde que se hizo oficial la ruptura del futbolista con Nicki, han saltado a la palestra los rumores de infidelidad por parte de él. Lamine le habría puesto los cuernos con una famosa influencer italiana con la que tuvo ya un romance. El catalán lo ha negado por activa y por pasiva y ha defendido que ya no estaba con Nicole cuando salieron las imágenes con la influencer a la luz. “También negó que estaba conmigo en Italia”, dice Fati Vázquez al respecto, posicionándose del lado de los que consideran que pudo haber una infidelidad.

Al igual que piensa Fati Vazquez, los colaboradores de ‘En todas las salsas’, están de acuerdo en que a los futbolistas se les cuida mucho la imagen. Antes de que Lamine hiciera su relación con Nicki Nicole pública, el futbolista se había visto envuelto en varias polémicas. “La cosa estaba tomando un rumbo complicado y lo frenaron”, asegura Noelia Zazo. “Se le estaba manchando bastante la imagen”, asegura Vai Between my clothes.

El nuevo programa de ‘En todas las salsas’ viene cargado, como siempre, de los últimos cotilleos del mundo influencer. Los colaboradores junto a Daniela Cano, invitada al videpodcast, comentan la polémica del vestido de cumpleaños de Marta Díaz, la asistencia de Fabiana Sevillano al cumpleaños de Pablo Vera y el enfrentamiento que ha tenido Plex con la prensa en México ¡No te pierdas nada en Mediaset Infinity!