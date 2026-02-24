Lidia González 24 FEB 2026 - 09:00h.

El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ habla de uno de los episodios más duros de su vida y explica cómo siguió adelante

Gilbert tiene muchos frentes abiertos que resolver después de las últimas semanas y ha llegado el momento de que se enfrente a todo; además, el influencer abre la puerta a su faceta más personal, de la que también ha querido hablar. Después de irse de escapada con Helena Arauz y su familia, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera como nunca sobre sus orígenes. Por primera vez, habla sobre esta desconocida parte de su vida y se confiesa por completo. ¡Dale al play y descubre lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

El creador de contenido ha echado la vista atrás para contar la historia de su vida y revelar uno de los episodios más complicados que ha vivido: “Mi padre decidió desaparecer cuando tenía 8 años”. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que está teniendo una relación muy cuestionada con Helena, habla claro sobre esta situación que vivió y todas las consecuencias que ha tenido esto para su desarrollo como persona: “Esto te hace madurar”.

El influencer no solo ha aclarado cuáles son sus verdaderos orígenes, sino que también se ha abierto en canal para hablar de una dura circunstancia que tuvo que vivir siendo muy pequeño. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ explica cómo siguió adelante después de esta situación y cuenta todos los detalles al respecto: “Por eso se me ha quedado acento español”.

Consciente de los prejuicios que existen acerca de los participantes de ‘La isla de las tentaciones’ respecto a sus estudios, el mallorquín ha querido resolver algunas dudas al respecto. El creador de contenido cuenta a qué se dedicaba antes de ir al reality de República Dominicana y saltar a la fama. Además, el influencer se sincera sobre su futuro profesional y los planes que tiene de ahora en adelante.

Gilbert se sienta frente a las cámaras de mtmad para resolver todas las dudas de sus seguidores después de lo mucho que se ha estado hablando sobre él. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ explica todos los detalles sobre su vida antes de entrar al programa y cuenta un complicado episodio que tuvo que hacer frente siendo muy pequeño. Además, no tiene reparos a la hora de cargar contra Claudia Chacón y su novio tras las declaraciones que han dado sobre él. ¡Descubre toda la verdad, disponible en Mediaset Infinity!