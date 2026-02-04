Gilbert confirma que "está conociendo" a Helena y explica si se ha liado con otra en ese tiempo: "Se puso celosa"
Darío reacciona a las explicaciones de Gilbert y asegura que no se cree nada de esta historia
¿Gilbert y Helena, juntos? La respuesta, en 'Tentaciones Privé': "Habéis dormido cuatro noches en Granada"
En el anterior programa de 'Tentaciones Privé' Gilbert hacía frente a los rumores que hablan de una posible relación con Helena Arauz, aunque no aclaraba del todo qué hay entre ellos. Ahora, una información ha salido a la luz, que la noche en la que se dice que ambos se liaron, él habría estado con otra chica.
Nuestro compañero Asier Montaño contaba en 'Tentaciones Privé' que ha hablado con Gilbert para que aclarase lo que pasó esa noche y disipar las dudas de un posible montaje con Helena que se hacen más grandes con esa información.
"Si me lie con otra chica, pero no delante de Helena"
"En Granada, salimos de fiesta Helena y yo, después del bolo estuvimos juntos todo el rato, al final del todo ella bajó al parking y yo bajé también, pero con otra chica y, no delante de ella, si que me lie con otra chica", explicaba Gilbert en el audio que mostraba 'Tentaciones Privé', lo que remarcaba que esto fue un antes y un después en su relación: "En ese momento no estábamos juntos en realidad, cuando se lo cuento se pone celosa y a partir de ahí ninguno de los dos ha hecho nada. Las cosas cambiaron drásticamente y ahora nos estamos conociendo".
Y que no se han separado desde entonces: "Pasamos todos los días juntos a partir de ahí hasta que vamos a 'Tentaciones Privé". Explicaciones que hacían reaccionar a un Darío que no se cree nada de esta historia: "Gilbert lo está haciendo como el culo, lo que está haciendo con Helena me parece una mierda, la verdad. Es que no me creo que estén juntos, lo siento mucho".
Las imágenes inéditas de Claudia y Gilbert
En el anterior programa, la visita de Gilbert y Claudia estuvo marcada por la tensión por informaciones como que está conociendo a Helena. En estas imágenes inéditas puede verse a una Claudia completamente rota, a lo que Marta Peñate reaccionaba sin entender la actitud de Gilbert ante esto: "¿No sientes nada con esto? Todo el mundo ha dicho daño sin querer, solo veo una mujer destrozada, sé que te dolió en el alma lo que te hizo..."
"Ya te perdonaré cuando yo lo sienta", entonaba él y Claudia mostraba por lo que está pasando: "¿Tanto te cuesta ser un poco más empático? Por mucho daño que yo te haya hecho... es muy frío. Me gustaría que me dijera: 'No vamos a estar juntos' Pero no acabar así después de tanto tiempo. Me siento culpable, pero me quiero sentir en paz conmigo misma".
La que no podía evitar las lágrimas al pensar lo que puede estar pasando con Helena y su expareja: "¿Te gusta de verdad? Cuando te pongan los cuernos me lo cuentas, sabes el trauma que tengo por lo que me hicieron para que me estés haciendo todo esto".
El antes y el después de los protagonistas tras 'La isla de las tentaciones 9'
Los protagonistas de 'La isla de las tentaciones 9' reflexionan sobre el impacto real de la experiencia en sus vidas y confiesan si su paso por el reality supuso un punto de inflexión personal y emocional