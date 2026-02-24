Rocío Molina 24 FEB 2026 - 09:03h.

La influencer de 39 años se ha sincerado: pide respeto y poder volver a la rutina tras salir a la luz su relación con Cayetano Rivera

Tamara Gorro ha hablado abiertamente a sus seguidores. El convertirse ella y Cayetano Rivera en la pareja de la temporada y estar en boca de todos es algo que está pasando factura a la que fuera concursante de 'Supervivientes'. La influencer de 39 años se ha mostrado al natural y ha compartido una sincera e inesperada reflexión a raíz de todo lo que se está diciendo de ellos.

Después de que en redes quedase inmortalizado el último plan que ha hecho la pareja y que les ha llevado a un restaurante muy famoso en Dos Hermanas (Sevilla), la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha hecho hincapié en su deseo de volver a la "normalidad" tras sentir mucha presión y verse en boca de todos al salir a la luz su relación con el torero.

Aunque la creadora de contenido ha reconocido que ella misma ha participado en ocasiones en comentarios o "cotilleos" con su entorno cercano, ha puesto de manifiesto la clara diferencia con otros comentarios "maliciosos" con los que se está encontrando. "¿Por qué hay personas que son tan malas?", es la pregunta que Tamara Gorro ha lanzado para iniciar su reflexión y presa del agotamiento emocional que está sintiendo.

Sin cortarse y aludiendo que ella es así, la influencer ha hecho una confesión a sus seguidores de cómo se está sintiendo al estar en el ojo del huracán después de que saliera a la luz su relación con Cayetano Rivera. "No es agradable que todo el mundo esté hablando de ti. A mí no me mola, os lo digo de verdad", ha puntualizado para expresar después el deseo que tiene.

Lo ha hecho bajo el epígrafe de un capítulo de su libro 'Ahora que vuelvo a vivir' y en el que se refugia muchas veces para leer lo que ella misma ha escrito. Tamara Gorro ha recurrido a esto para destacar que lo que más desea ahora mismo es esa "bendita, maldita rutina".

La exconcursante de 'Supervivientes' ha admitido esto a su "familia virtual", reiterando con un "ya sabéis que yo soy así", el que no se esté sintiendo bien con todo el ruido mediático y no le guste ser el centro de todas las conversaciones. "No me mola nada", ha dicho en esta inesperada reflexión que choca con el bonito momento que vive.