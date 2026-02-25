Alba Díaz, a punto de cumplir su gran sueño: "Me da vértigo desenamorarme"

Rocío Molina 25 FEB 2026 - 13:07h.

La influencer ha revelado que está a punto de cumplir un gran sueño y los miedos que tiene de sentirse decepcionada

Alba Díaz rompe a llorar y se sincera tras sufrir un bajón emocional: "Me he derrumbado"

Alba Díaz se encuentra a tan solo 48 horas de vivir algo con lo que lleva mucho tiempo soñando. La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' está muy ilusionada, nerviosa y también muerta de miedo, tal como ha confesado a sus seguidores a través de sus historias de Instagram. En un momento de cambios y a nivel emocional de subidas y bajadas, la influencer de 26 años está ahora mismo en una montaña rusa de emociones.

Lejos de mostrar una imagen de felicidad absoluta, la creadora de contenido se ha abierto para confesar todos los miedos que está sintiendo al llegar a este punto. Lo que más le preocupa a Alba Díaz es llevarse una gran decepción después de esperar mucho tiempo por esto, de haber idealizado hasta el extremo algo que luego no le resulte tan especial. "Os juro que me da vértigo desenamorarme mientras lo estoy viviendo", ha admitido.

Unas palabras que reflejan la fragilidad con la que espera este momento y lo complicado que puede serle el no encontrar lo que tanto ha esperado. "En dos días voy a vivir algo que llevo soñando y trabajando muchísimo tiempo. Os lo quiero contar bien", ha dicho sin especificar de manera concreta de qué se trata. Sin dejarse llevar por estas dudas y miedos que le han surgido, la hija de Vicky Martín Berrocal ha declarado que no quiere dejarse llevar por las opiniones de los demás y que quiere hacerse con la suya.

A juzgar por lo que ha contado a continuación, todo parecería apuntar a que este gran sueño se trata de un viaje muy esperado por la influencer. Y esa idea la ha alimentado también una pista que ha dado después a través de sus historias de Instagram. "La gente que ya ha ido me lo pinta fatal, como algo estresante, artificial... y no sé. Yo siento que todo depende mucho de cómo seas tú. Al fina, hagas lo que hagas, si lo haces con el corazón... La experiencia es otra.", ha continuado relatando a sus seguidores.

La pista definitiva la ha dado con un cartel que muestra uno de los puntos más emblemáticos de ciudades como Florencia o Milán: la Piazza del Duomo. "Me da cosa que no sea cómo me lo imaginé... Pero también sé que la ilusión con la que voy no me lo puedo quitar nadie", ha concluido, dejando a todos en vilo para saber si su gran sueño tiene relación con algunos de estos destinos.