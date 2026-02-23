Rocío Molina 23 FEB 2026 - 08:03h.

La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' se ha derrumbado inesperadamente y confesado con sus seguidores

Alba Díaz, al límite, pide ayuda por un problema de salud: "Se me sube hasta el ojo"

Alba Díaz se ha desahogado con sus seguidores tras tocar fondo. La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' ha sufrido un episodio de bajón emocional. Una especie de colapso que le ha hecho estallar en llanto y mostrarse más vulnerable que nunca. La influencer de 26 años ha revelado el motivo a sus seguidores.

"Hoy en medio de una grabación me he derrumbado. Me ha dado un jamacuco", ha comenzado diciendo Alba Díaz acerca del momento de saturación al que ha llegado y por el que ha terminado al límite. En un momento en el que está inmersa en las obras de su casa y en un momento de cambios, la creadora de contenido ha dicho basta de guardarse cosas para ella.

Tras intentar mantener "la coraza" que ha reconocido que se pone, la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' se ha sincerado. La joven quiere mostrar la realidad y esta es que no siempre está fuerte y que no todo en las redes tiene que ser perfecto. El tratar de hacer eso le ha pasado factura en muchas ocasiones y esta ha sido una de ellas.

"Si no he llorado más de cinco veces desde lo más profundo de mi alma, no he llorado ninguna. Me sigue entrando el aire denso. Yo no puedo hacer como si nada. Hay gente que le va bien haciendo esto y yo no puedo hacer como si nada", ha contado la influencer cansada de reprimir sus sentimientos y de acumular emociones no gestionadas.

"Cuando yo retengo una emoción durante mucho tiempo, se me hace tal bola que mi cuerpo no entiende", ha confesado acerca de esa vulnerabilidad que le ha traspasado. Alegando que hay cosas de su infancia, de su pasado que no ha superado, que el divorcio de sus padres siempre ha sido una cuestión que también le ha pesado, Alba Díaz ha hecho a sus seguidores partícipes de este desahogo público.

Tras su testimonio y sinceridad, Alba Díaz ha lanzado un mensaje recalcando lo importante que es gestionar el estrés y la salud emocional en un momento en el que se va tan rápido, que no hay tiempo suficiente para escucharse uno mismo. "Tienes que intentar sacarlo, intentar ser asertivo y decirlo antes de que se acumule. En la comunicación está todo", son las palabras con las que ha concluido su mensaje tras romper antes a llorar.