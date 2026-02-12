Rocío Molina 12 FEB 2026 - 16:57h.

La influencer de 26 años cambia de look con un flequillo y divide a las redes: su gran parecido con Aitana Ocaña y Dakota Johnson

Alba Díaz comienza las obras para reformar su vivienda: las primeras imágenes

Compartir







Alba Díaz ha demostrado en distintas ocasiones que no tiene miedo a innovar y una vez más lo ha demostrado con su nuevo cambio de look radical. La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' ha dado un paso más a la hora de mostrar una nueva imagen. Si hace dos meses se atrevió a teñirse de morena, la influencer de 26 años se ha lanzado de lleno para cortarse el flequillo y sumarse a esta tendencia y que da un efecto completamente renovador. "Me apetecía tanto", ha dicho antes de meter tijera y ver el resultado. Una apuesta que no ha dejado a nadie indiferente y que ha sorprendido a sus seguidores por el parecido tan grande de esta con Aitana y Dakota Johnson.

La creadora de contenido ha cambiado de imagen de forma radical y lo ha hecho de una forma muy sencilla, pero eficaz. Contenta con su nueva melena morena, Alba Díaz ha buscado un aire nuevo con algo que llevaba mucho tiempo deseando hacer, pero no se atrevía por el riesgo y el mantenimiento de después. La hija de Vicky Martín Berrocal le ha dado muchas vueltas y al final se ha puesto en manos del peluquero Daniel Fortaña para mostrar a continuación el paso a paso y el resultado definitivo de su transformación.

"No puedo controlar mi vida, pero sí mi pelo", ha escrito la influencer, acompañando esta declaración de intenciones con el proceso del cambio de look al que se ha sometido. Y, aunque este sea un detalle y el resto de su melena no lo haya tocado, este marca la diferencia y le da un aire totalmente nuevo. Un pequeño gran cambio que ha sido suficiente para ser analizado en las redes y del que sus seguidores han dictado sentencia:

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Te queda genial", "perfecto cambio, sin miedo al éxito", "ojalá vieras mi cara de shock, guapa", "el mejor cambio de imagen que te has hecho", "¡qué locura!", son las opiniones positivas que ha recibido tras mostrar su nueva imagen. Y, además de los piropos, las comparaciones no han tardado en llegar.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

El flequillo que a Alba Díaz le da un aire más juvenil ha recordado al de la cantante Aitana Ocaña, una de sus señas de identidad. Para muchos, este cambio de aire más rockero marca un gran parecido con la artista y también con la actriz Dakota Johnson. "Me recuerdas a ellas", "con ese look eres Dakota Johnson en la primera de '50 sombras de Grey'. Es mi opinión" le han escrito al verla con este cambio que es tendencia.