Alba Díaz, al límite, pide ayuda por un problema de salud

Rocío Molina 13 FEB 2026 - 11:36h.

La influencer de 26 años ha lanzado un grito de auxilio por un doloroso problema que le está afectando

Alba Díaz está al límite y se ha visto obligada a pedir ayuda por un problema de salud que le genera mucha impotencia. La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' está sintiendo un dolor muy intenso que no logra calmar fácilmente y que en sus propias palabras dice que "se me sube hasta el ojo". Una situación que le agobia y por la que ha pedido apoyo y todo tipo de consejos a través de sus redes

En medio de la reforma de su nueva casa, sus compromisos como influencer y otros proyectos de los que aún no ha dado más detalles, la creadora de contenido lleva un tiempo de mucha presión y estrés. Esto le ha llevado a sufrir un dolor cervical extremo por el que ha tenido que acudir a un fisioterapeuta y le ha diagnosticado un cuadro especialmente complejo.

"No quiero dramatizar nada, pero me han dicho que tengo ahí dos rocas en las cervicales y en toda esta zona del cuello", ha comenzado explicando Alba Díaz a sus seguidores a través de sus historias de Instagram. Confirmado el bloqueo cervical que tiene, la influencer está siguiendo el tratamiento que le han mandado, pero no está logrando alivio ni efectos rápidos y su malestar empeora cuando está tumbada en la cama.

La situación le está resultando preocupante, tal y como comenta, cuando la presión y dolor se le sube a la cabeza. "Se me sube hasta el ojo el dolor de cervicales". Y a pesar de recurrir a fármacos potentes o a usar unos cojines para hacer presión en la zona cuando está tumbada. este sufrimiento que siente en la cabeza no mejora. Desesperada, la hija de Vicky Martín Berrocal ha pedido ayuda para ver si tiene otra opción o alternativa que pueda utilizar.

"Yo no sé si es que todas las emociones me las llevo aquí", explica señalando a la zona del cuello, o qué le puede estar pasando en este momento de su vida, pero el dolor cervical extremo que está padeciendo le está haciendo sentirse desbordada y por ello ha pedido ayuda a su comunidad. Una situación que espera que sea pasajera y que no le limite más la vida.