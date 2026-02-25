Lidia González 25 FEB 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela todos los detalles sobre su faceta como amazona

Almudena Porras se ha abierto en canal para hablar de uno de los capítulos más importantes de su vida, que ha sido muy demandado por sus seguidores. Después de romperse al recordar la dura pérdida de su yegua, Niña, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ comparte imágenes inéditas de su pasado como amazona. Muy emocionada por hablar públicamente de una de las aficiones que ha marcado su vida, la influencer lo cuenta todo. ¡No te pierdas lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

“Me ha enseñado a ser constante”, comienza explicando la creadora de contenido. Mientras enseña distintas imágenes con las yeguas que ha tenido, la creadora de contenido se abre como nunca para hablar de la importancia que ha tenido su relación con el mundo ecuestre en su vida: “Soy de la manera que soy gracias a este hobby tan bonito”.

Además, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha sido muy tajante a la hora de defender todo el esfuerzo que hay en este mundo: “Hay mucho trabajo detrás”. La creadora de contenido, que explicaba el grave accidente de caballo que tuvo su padre, cuenta todos los detalles sobre esta faceta suya y desvela cuándo empezó a dedicarse a ello.

