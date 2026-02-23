Lidia González 23 FEB 2026 - 15:09h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ explica la dura situación que vivió su familia con el accidente de caballo que tuvo su padre

Almudena Porras se ha sincerado como nunca al hablar de algunos de los episodios más complicados de su vida, haciendo uno de sus vídeos más personales hasta la fecha. Después de romperse al recordar la dura muerte de su yegua y de cómo la encontró, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta el grave accidente que sufrió su padre. La andaluza cuenta todos los detalles de esa terrible situación y explica cómo lo vivió ella. ¡No te pierdas lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

La creadora de contenido echa la vista atrás para hablar de la dura situación a la que se enfrentó su familia cuando su padre tuvo un accidente de caballo. La influencer explica cómo fue ese momento y se sincera al respecto: “El caballo estaba muy nervioso y se tiró hacia atrás”.

La influencer, que ha abierto las puertas de su casa reformada, asegura que los médicos le dijeron a su madre que a su padre “le quedaban pocas horas de vida”, un hecho que causó gran impacto en su familia. Aunque logró sobreponerse y ella era muy pequeña, sus padres le han contado cómo fue esta complicada situación: “Tuvieron que abrirle por el ombligo”.

Almudena Porras ha hablado de una de las facetas que más han marcado su vida. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ no solo ha explicado el accidente que tuvo su padre, sino que también se ha sincerado sobre su pasado como amazona. De esta manera, la creadora de contenido enseña imágenes inéditas de estos momentos y cuenta lo mucho que ha aprendido de esta afición. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado!