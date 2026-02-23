Lidia González 23 FEB 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta cómo encontró a su yegua y explica el duro revés que fue para ella

Almudena Porras cuenta cómo fue la primera vez que intimó con Borja Silva

Compartir







Almudena Porras se sienta frente a las cámaras de mtmad para compartir, con todos sus seguidores, un complicado momento de su vida. Después de abrir las puertas de su casa reformada, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se rompe al recordar la dura muerte de su yegua Niña. Sin poder evitar que se le corte la voz, la andaluza explica esta complicada situación y se abre en canal. ¡Dale al play y descubre los detalles, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

Tras aparecer en su vídeo de presentación de ‘La isla de las tentaciones’ montada a caballo, no han dejado de preguntarle a la influencer si sabe montar a caballo. Por este motivo, la creadora de contenido ha explicado su historia como amazona y ha mostrado imágenes inéditas sobre ello: “Monto a caballo desde que soy pequeña”.

A pesar de lo feliz que le ha hecho esta gran afición y lo mucho que ha aprendido gracias a ella, lo cierto es que ha hecho frente a complicadas circunstancias, especialmente con la pérdida de su yegua. “Lo pasé realmente mal”, asegura. La creadora de contenido, que ha compartido todo lo que ha vivido con Borja, explica qué le ocurrió y se sincera sobre el momento en el que encontró a Niña sin vida: “Lo tengo en la cabeza y nunca se me olvidará”.

Almudena Porras, rota, habla de la pérdida de su yegua

Almudena Porras cuenta lo mal que lo pasó tras vivir este complicado momento y, rota, habla de la pérdida de su yegua. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha confesado también si volverá a tener un caballo tras hacer frente a esta situación. La influencer recuerda cómo sucedió todo y hace una profunda reflexión: “Está ahí arriba con mi abuelita”. Además, revela el accidente que tuvo su perra con tan solo cuatro meses. ¡Dale al play!