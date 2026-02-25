Rocío Molina 25 FEB 2026 - 09:03h.

La modelo ha hecho una profunda reflexión sobre el momento actual que vive, en el que tiene un gran peso su novio Robert Mendoza

Jessica Bueno está en una etapa muy dulce de su vida tal como se puede ver en sus redes sociales. La exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido una reflexión en la que se ha sincerado sobre cómo se encuentra y lo que le ha venido a sumar en su día a día su novio Robert Mendoza.

La modelo de 35 años ha repasado algunos de los momentos que le han hecho ver exactamente donde quiere estar y las personas con las que compartir su tiempo. Jessica Bueno ha calificado esta etapa como de "calma" después de haber pasado por muchos sinsabores y decepciones amorosas.

Y después de verla brillar como el 'diamante de la temporada' en la alfombra roja del estreno de 'Los Bridgerton', Jessica Bueno ha dejado claro que cuando una se encuentra bien anímicamente está arrolladora. Algo de lo que tiene mucha culpa su nueva pareja y la historia que están viviendo juntos.

"Mis hijos felices, yo en paz, el corazón tranquilo y esa calma bonita que aparece cuando todo está bien… Hay comienzos que no hacen ruido, pero cambian todo...", ha escrito la colaboradora de 'El tiempo justo' para decir que parece que ha encontrado en el músico un refugio y que este junto a sus hijos le están dando esa paz y estabilidad que tanto ha deseado.

Acompañando estas palabras en las que Jessica Bueno describe cómo está, la influencer ha compartido varias fotos de esos momentos que le han hecho sentirse plena y valorar el buen momento que atraviesa. Desde una puesta de sol junto a sus hijos, disfrutando de una chirigota o de momentos relajados en casa e instantes en los que le han capturado una sonrisa.

"A veces es empezar desde ti. Me siento más fuerte y más consciente. Sin prisas, sin explicaciones, sin ruido. Con lo que me suma. Con quienes me abrazan bonito. Con lo que me hace sonreír así", ha dicho de cómo se siente actualmente la colaboradora de 'El tiempo es justo'.

Unas palabras que han recibido respuesta inmediata de sus seguidores, llenando su perfil oficial de Instagram de mensajes de cariño al verla tan contenta. "Me alegra el corazón verte así de bien", "cuando el alma está tranquila, todo se ordena y encaja, como un puzle" o "que sigan sonando esos violines", le han dicho haciendo referencia a Robert Mendoza.