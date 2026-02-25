Natalia Sette 25 FEB 2026 - 11:57h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se muestra vulnerable a través de sus redes sociales y explica el motivo de su llanto

Borja González se queja de las condiciones en las que sigue su edificio 16 meses después de la DANA

Borja González se ha mostrado más vulnerable que nunca a través de un ‘storie’ que ha publicado Ana López, su pareja. Los seguidores del ganador de ‘Supervivientes’ están acostumbrado a verlo siempre con una sonrisa en la cara y haciendo videos de humor , es por ello que les ha sorprendido enormemente verlo llorando al ver a su hijo Luca.

Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ se convirtieron en papás hace ya dos años. A pesar de los obstáculos propios de la paternidad, el influencer ha dejado claro en varias ocasiones que su hijo Luca es lo mejor que les ha pasado en la vida. Con motivo del segundo cumpleaños del pequeño, Borja le ha dedicado un bonito vídeo que ha terminado por romperlo por completo.

“Llora, no pasa nada, desahógate”, le dice Ana mientras lo graba con lágrimas en los ojos. En el ‘storie’, Borja se encuentra sentado en el sofá, absorto en la pantalla de su teléfono y con lágrimas recorriendo las mejillas. “Es bonito emocionarse”, asegura su chica. El valenciano, que se da cuenta que su novia lo está grabando, intenta bromear sobre el tema. “Que me he echado unas gotas en los ojos”, dice intentando reírse.

La realidad es que al creador de contenido le ha superado el paso del tiempo. Su pequeño ya no es tan pequeño y a Borja le está costando mucho asimilarlo. “Mi bebé se me hace mayor”, ha escrito en el ‘storie’. Mientras está editando el video, el influencer recuerda lo bebé que era su hijo y todo lo que han vivido juntos y esto le provoca una mezcla de intensos sentimientos.

“Habré llorado 10 veces editando el vídeo, parezco Bustamante”, ha puesto en tono divertido junto al video. Ana reconoce que ella no ha querido ver el video porque sabe que terminaría igual que Borja, llorando a mares. Para ellos, ver como Luca crece a pasos agigantados es duro y a la vez bonito.

El video de felicitación que ha hecho llorar al exmilitar, emociona también a todos sus seguidores, que no han dudado en dejarle mensajes de amor y felicitaciones al pequeño de la casa. “Hace dos años llegaste para enseñarnos lo que es el amor más puro. Dos años llenando nuestras vidas de risas, trastadas y ternura. Ojalá la vida te regale siempre la alegría que tu nos das, Luca”, ha escrito Borja en la publicación.