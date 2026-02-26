Lidia González 26 FEB 2026 - 17:45h.

El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ reflexiona sobre todo lo que siente por su hija y se derrumba

Exclusiva | Mayeli Díaz y Álvaro Rubio presentan a su hija Alma

Compartir







Álvaro Rubio, por fin, ha podido pasar los primeros días junto a su pequeña y no puede estar más feliz por el momento que está viviendo. Después de explicar su primera reacción al descubrir que iba a tener una niña, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, entre lágrimas, le dedica unas emotivas palabras a su hija. El creador de contenido reflexiona sobre todo lo que está viviendo y le habla directamente a su pequeña.

El influencer tiene los nervios a flor de piel ahora que puede tener a su pequeña entre sus brazos. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ no ha podido evitar romperse al reflexionar sobre todo lo que siente por su hija. “No sé si voy a poder darle todo el lujo que me gustaría”, confiesa sin poder contener la emoción.

PUEDE INTERESARTE Mayeli Díaz enseña la habitación de su hija Alma

Después de que Mayeli Díaz muestre el estado de su tripa postparto, el creador de contenido abre su corazón para mandarle unas bonitas palabras a su hija para el futuro: “Siempre voy a luchar poque le podamos dar el amor que yo siempre tuve”. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ admite que está dándole muchas vueltas a la cabeza y su pareja asegura: “Estamos sensibles los dos”.

Capítulo completo: Mayeli Díaz y Álvaro Rubio desvelan a quién se parece su hija

PUEDE INTERESARTE Mayeli Díaz cuenta las complicaciones que ha tenido en el parto de su hija

Mayeli Díaz y Álvaro Rubio pudieron ver una aproximación sobre cómo iba a ser su hija gracias a la imagen 8K hiperrealista que hicieron a raíz de su ecografía 5D. Sin embargo, los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ admiten que se han llevado una auténtica sorpresa. La pareja desvela a quién se parece su hija Alma y cuenta todos los detalles: “Tiene sus ojos, su nariz, su boca…”. ¡Dale al play y no te pierdas nada!