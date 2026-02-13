Lidia González 13 FEB 2026 - 13:41h.

Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta el problema que ha sufrido en su parto, por el que ha acabado vomitando

Mayeli Díaz está preparada para dar a luz a su hija: todo lo que lleva en su maleta para el hospital

Mayeli Díaz ha dado a luz a su primera hija en común con Álvaro Rubio después de tener un parto muy duro en el que ha sufrido mucho. Ahora que ha pasado todo, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta las complicaciones que ha tenido. Todavía recuperándose tras todo lo que ha sucedido, la creadora de contenido se sincera sobre este momento que ha vivido, siempre acompañada de su pareja. ¡Dale al play y descubre los detalles, en exclusiva, en Mediaset Infintiy!

La influencer acudía al hospital con mucho miedo y nervios por lo que pudiese pasar en uno de los momentos más felices de su vida. Sin embargo, tras estar dos días ingresada en el hospital con muchas dificultades para dilatar, se dirigía a la sala de partos. Pero una serie de inconvenientes han hecho que este proceso sea mucho más largo de lo esperado: “Ha sido muy doloroso”.

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que ha contado cuánto ha engordado durante su embarazo, ha tenido una reacción a la anestesia en pleno parto que puso a Mayeli en una tesitura muy difícil: “Mientras empujaba, vomitaba”. La influencer tuvo que empezar a dar a luz casi sin epidural y, cuando se la volvieron a poner, los efectos que la colocaron en una situación muy complicada, asustando incluso al padre de su hija.

Así ha sido el doloroso parto de Mayeli Díaz

Mayeli Díaz ha querido compartir todos los detalles de su parto después de haber tenido que mantener los detalles de su embarazo en secreto hasta ahora. Por este motivo, grababa todo el largo y doloroso proceso que ha vivido en el hospital. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera frente a las cámaras de mtmad sobre el duro parto que ha tenido. Por su parte, Álvaro Rubio también se sincera sobre su experiencia y los miedos que ha tenido. ¡Dale al play y no te pierdas nada!