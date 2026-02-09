Rocío Molina 09 FEB 2026 - 11:51h.

Recordamos cómo es por dentro y las características del local que Carlo Costanzia traspasa diez meses después de su inauguración

Carlo Costanzia traspasa su negocio diez meses después de inaugurarlo por esta cantidad de dinero

Compartir







Lo que comenzó en abril de 2025 como un sueño y el proyecto profesional con el que Carlo Costanzia estaba tan ilusionado, ha terminado por convertirse en un capítulo fugaz. El hijo de Mar Flores se ha visto obligado a traspasar su Brigante's Barber & Tattoo, el negocio situado en Puente de Vallecas (Madrid), diez meses después de su inauguración. Recordamos cómo es por dentro el local que fusionaba estética y arte y que aunaba la idea de barbería y estudio de tatuajes.

Después de estar en el punto de mira al reparar que su local había estado cerrado varios días sin motivo aparente, el propio Carlo Costanzia quitaba hierro al asunto, dejando claro que esto se debía a unos días de vacaciones. Sin embargo, lo que indica la web de compra y alquiler 'Idealista', parece decir todo lo contrario.

El local del hijo de Mar Flores, de 80 metros cuadrados, se traspasa por una cantidad de 30.00 euros y con un alquiler mensual de 700 euros. "Está totalmente equipado y en pleno funcionamiento, con licencia activa para tatuajes y barbería", según viene recogido en la citada aplicación de compra.

PUEDE INTERESARTE El revelador gesto de Carlo Costanzia con Alejandra Rubio en medio de rumores de embarazo

Canal de Whatsapp de Telecinco

Un concepto "urbano y canalla" en el corazón de Vallecas

El novio de Alejandra Rubio tenía claro que no quería que su negocio fuese una peluquería al uso. Para ello este albergó en los 80 metros cuadrados de local un sitio de identidad propia bautizado como 'Brigante' (bandido en italiano) y con ello dejaba caer ese aire rebelde, pero profesional que quería transmitir.

El establecimiento contaba con dos estancias bien diferenciadas y dos aseos, permitiendo que la zona de la barbería y el estudio de tatuajes funcionaran de forma independiente, pero integrada. Todo ello decorado con un estilo industrial, con mobiliario especializado para el servicio de barbería clásica y una iluminación diseñada para el área de los tatuajes.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Este local de tonalidades neutras, donde el blanco, negro y gris impera en su mayoría y de inspiración gánster como se indica en sus redes sociales ha sido foco de encuentros en la puerta y de entrevistas a sus profesionales para conocer más detalles de ellos.

Si para inaugurarlo mostraba un eslogan muy representativo del establecimiento: Bad guys, clean-shaves. The 'Godfather' said it", "Los tipos duros, bien afeitados. Lo dijo 'El Padrino'", ahora Carlo Costanzia ha evitado pronunciarse todavía ante esta noticia de la que se han hecho eco los medios.

Lo que dice el anuncia del local que se traspasa en la calle de León Felipe 18 es que este cuenta con "todos los requisitos higiénico-sanitarios y de accesibilidad". Es un "negocio consolidado, con amplia cartera de clientes, presencia activa en redes sociales y muy buenas reseñas online. Ideal para inversores o profesionales que quieran emprender con un negocio ya operativo desde el primer día", es parte de la información añadida en el anuncio donde se informa del traspaso.