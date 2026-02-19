Lidia González 19 FEB 2026 - 11:09h.

Los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ muestran el día a día de su relación y sus duras despedidas

La advertencia de la familia de Edi Insua sobre su boda con Violeta Crespo

Edi Isnua y Violeta Crespo han querido mostrar cómo es un día a día en su vida sin ningún tipo de filtros. Después de contar que acuden justos al psicólogo, los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano’ comparten la realidad de su relación. Para que sus seguidores sean partícipes de todo lo que les está pasando, graban todo lo que les ocurre: grabaciones, San Valentín y duras despedidas. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha pasado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

La pareja ha pasado por complicados momentos, como las crueles críticas que han recibido, pero han querido enseñar sus escenas más cómplices, como su cita por San Valentín. La madrileña y el gallego echan la vista atrás y recuerdan todo lo que han vivido durante este año de noviazgo: “Tengo la sensación de que me queda muy atrás, hemos vivido mucho”.

Los influencers también han mostrado una faceta de su vida actual, como las distintas grabaciones que tienen que realizar. Los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano’ enseñan cómo se preparan y se sinceran sobre lo que están viviendo.

Edi Insua y Violeta Crespo, al límite, hablan sobre sus despedidas

Edi Insua y Violeta Crespo también han querido ser muy transparentes con una parte de su relación que, cada vez, se les hace más difícil. Los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano’, al límite, hablan sobre sus duras despedidas. A pesar de lo enamorados y felices que están, los creadores de contenido se sinceran sobre esta situación: “Separados, el tiempo se hace eterno”. ¡Descubre todo lo que les ha ocurrido, en Mediaset Infinity!