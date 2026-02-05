Lidia González 05 FEB 2026 - 09:00h.

Los exconcursantes de ‘Gran Hermano’, al límite, anuncian la decisión que han tomado sobre su futuro en redes sociales

Violeta Crespo presume de su anillo de compromiso definitivo tras las críticas que ha recibido

Edi Isnua y Violeta Crespo han llegado al límite y han querido sincerarse frente a las cámaras de mtmad sobre este momento que están viviendo. Después de escuchar la opinión de su familia sobre su relación, los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano’ estallan por las duras críticas que reciben. Los influencers no pueden más y desvelan si van a abandonar las redes y dejarlo todo por lo que está sucediendo. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha pasado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

A pesar de que tienen un aluvión de seguidores, los creadores de contenido también arrastran una gran cantidad de comentarios negativos. Durante las últimas semanas, la pareja se ha visto envuelta en una polémica y ha decidido dar un golpe sobre la mesa para explicar cómo lo está viviendo: “Es muy injusto lo que tenemos que aguantar”.

Los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano’, que han desvelado los primeros preparativos de su boda, han llegado a su límite y han querido romper su silencio para contar la realidad de su situación. “Se dedican a acosar y a difamar”, asegura tajantemente el creador de contenido. El gallego explica que no deja de recibir continuamente este tipo de comentarios y que se están creando perfiles nuevos constantemente. Además, anuncia la importante decisión que ha tomado al respecto: “Todo tiene sus consecuencias”.

Edi Insua y Violeta Crespo confiesan si van a dejar las redes sociales

Edi Insua y Violeta Crespo están viviendo un momento personal muy complicado a pesar de estar en uno de los mejores periodos de su relación tras comprometerse. Los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano’ tienen muchas ganas de hablar de todo lo que ha sucedido y aprovechan para confesar si van a dejar las redes sociales por los duros mensajes que están recibiendo.

Violeta Crespo y Edi Insua se sientan frente a las cámaras de mtmad para hablar de una situación muy complicada que están viviendo y desvelar hasta qué punto les está afectando. Los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano’ se sinceran sobre los negativos comentarios que reciben continuamente y el extremo al que han llegado. Además, la pareja explica en qué punto se encuentra su relación y la decisión que han tomado respecto a su futuro en redes sociales. ¡No te pierdas todo lo que han dicho en ‘#Violedi’, para Mediaset Infinity!