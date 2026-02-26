Natalia Sette 26 FEB 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' habla abiertamente sobre el problema de salud que le está causando mucho dolor a sus hijos y pide consejo

Estela Grande habla de cómo fue su cesárea y se sincera sobre la recuperación

Estela Grande vuelve a abrirse con sus seguidores en redes sociales para hablar, esta vez, de un problema de salud de sus hijos. La exconcursante de ‘GH VIP’, que hace apenas unos días confesaba haber sufrido mastitis tras dar a luz , ahora ha pedido ayuda a su comunidad para resolver una situación que le está provocando mucho malestar a sus bebés.

Fiel a su transparencia, sobre todo en temas de maternidad, Estela ha querido compartir lo que está ocurriendo con sus pequeños. “Quiero contarlo por si alguien tiene alguna recomendación que me pueda venir bien”, ha comenzado en sus stories, visiblemente preocupada. La influencer ha observado ciertos síntomas en los bebés que indican una posible intolerancia o alergia.

“Tengo que cambiar mi dieta, tengo que eliminar los productos lácteos porque creemos que los bebés son intolerantes o alérgicos a la proteína de la vaca”, ha explicado. Al estar dando el pecho, cualquier alimento que consume puede influir en el bienestar de sus hijos, por lo que ha decidido cortar de raíz aunque le cueste.

Luca y Liah están teniendo muchas molestias después de las tomas. “Tienen ardor, dolor, después de las tomas están incómodos, les duele la tripa”, ha contado con preocupación. Una situación que le está también pasado factura a ella al ver que sus hijos “lo están pasando mal” porque “tienen mucho dolor".

La decisión de eliminar los lácteos no está siendo sencilla para ella. “Me está costando quitarme los lácteos de mi dieta porque tomo mucho, me gustan mucho”, ha reconocido con honestidad. Sin embargo, tiene claro cuál es su prioridad: “Por ellos lo que sea, los he quitado por completo pero me está costando”.

Estela admite que se trata de un proceso complejo y que necesita orientación profesional. “Tendré que contactar con algún nutricionista que me ayude con la dieta”, ha asegurado. La creadora de contenido es consciente de que eliminar un grupo de alimentos que para ella es tan importante requiere una planificación para no comenzar a comer de forma insana.

Aunque no puede estar más feliz ejerciendo la maternidad con sus dos pequeños, la exconcursante de 'Supervivientes' no quiere idealizar esta etapa. Estela comparte tanto la felicidad como las preocupaciones, queriendo conectar también con otras madres que pueden estar atravesando situaciones similares.