Estela Grande está en su etapa más dulce. Hace dos semanas que la exconcursante de ‘GH VIP’ se enfrentaba a uno de los momentos más bonitos y aterradores de su vida: la cesárea para dar a luz a sus dos hijos. Ahora, la influencer comparte todos los detalles del procedimiento y habla con sinceridad sobre la recuperación.

La expareja de Diego Matamoros anunciaba hace unos días a sus seguidores que sus pequeños estaban ya con ella. A pesar del susto inicial al tener a su hijo Luca unos días en la UCI, Estela ya está en casa con su familia y muy tranquila. Queriendo recuperar poco a poco la normalidad, ha hecho un ‘preguntas y respuestas’ en su perfil de Instagram.

Sin duda, lo que más le interesa a sus fans, sobre todo a las que están en el proceso de ser mamá, es cómo le fue la cesárea. Debido a que hace unos años fue operada para extraerse un mioma, la influencer sabía que iba a dar a luz a través de este procedimiento. Sincera y transparente, cuenta cómo fue y cómo lleva la recuperación.

“Me hicieron la cesárea a las 14:30 de la tarde y entre que cerraron y todo serían las 15:30. A las 20:30 ya estaba en la UCI activa con Lucas”, ha comenzado explicando. Al saber que su hijo pasaría unos días en la UCI, lo único que quería Estela era estar con él, a pesar del malestar que pudiera sentir por la cesárea. “Me puse de pie muy rápido, eso me ayudó a recuperarme”, asegura.

La creadora de contenido explica todo desde el momento en el que la metieron en quirófano. “Fue todo muy rápido. Cuando más miedo pasé fue cuando me entraron al quirófano sola, sin estar con Juan. Tenía muchísimo miedo, es muy frío el quirófano”, ha contado con honestidad. Su pareja solo pudo pasar cuándo iban a empezar la cesárea, de resto, Estela estuvo acompañada del equipo médico, a quién les agradece enormemente el trato recibido.

“Una vez que abren, empiezas a notar como urgan, como toquetean. Notas cosas, da mucha impresión”, cuenta con total transparencia. La exconcursante de ‘GH VIP’ desvela que no sintió dolor porque se puso la epidural pero aún así notó cómo sacaban a los bebés. Fue todo bastante rápido, entre uno y otro tan solo pasaron dos minutos.

El primero en salir fue Luca y después vino Liah. Al sacarlos, Estela explica que le quitaron la sábana que le impedía ver lo que estaba sucediendo para que viera a sus pequeños. En ese momento, la creadora de contenido estaba ya muy flojita y cansada, de hecho, no pudo coger a los dos bebés a la vez.

Estela Grande compara la recuperación de las dos cesáreas por las que ha pasado

Una vez cuenta cómo fue todo, Estela se centra en explicar la gran diferencia que ha habido en la recuperación de sus dos cesáreas. La primera fue para la extracción del mioma y la segunda para dar a luz a sus dos bebés. “No soy nada quejica, no soy mala enferma, pero en la primera cesárea no me podía levantar”, ha admitido.

Sin embargo, en esta segunda cesárea, la influencer explica que se recuperó mucho más rápido y lo achaca a las circunstancias. Como su bebé la necesitaba, ella no tenía tiempo para estar mal, necesitaba estar activa. “En esta había una fuerza mayor, nada que ver. Esta 0 dolor, no me estoy cuidando nada porque no tengo dolor”, ha terminado diciendo.