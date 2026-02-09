Estela Grande explica su diagnóstico tras acudir a urgencias después dar a luz a sus bebés

Natalia Sette 09 FEB 2026 - 17:16h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' desvela el motivo que la ha llevado a urgencias este fin de semana con grandes dolores

Estela Grande reaparece para compartir su diagnóstico tras haber acudido a urgencias después de dar a luz a sus bebés. La exconcursante de ‘GH VIP’, acostumbrada a contarlo todo a través de sus redes sociales, ha subido unos ‘stories’ explicando el motivo y hablando abiertamente sobre cómo se encuentra.

La influencer se caracteriza por ser muy sincera con todos sus seguidores, sobre todo después de ser madre. Tras contar el método de lactancia que está utilizando con sus pequeños, Estela ha tenido un grave problema relacionado con esto que la llevó a visitar urgencias durante el fin de semana. “Cómo explicaros el fin de semana que he pasado... pffffff”, ha comenzado diciendo en su Instagram.

“Me ha dado mastitis, lo he pasado fatal”, ha confesado sincera. La mastitis es una inflamación del tejido mamario, normalmente acompañada de infección y mucho dolor. Es común durante la lactancia y ocurre por obstrucción o grietas en el pezón. La expareja de Diego Matamoros ha explica los síntomas que ha experimentado y cómo lo ha pasado.

“Todo el fin de semana con fiebre desde 39 a 41, pensaba que el termómetro estaba roto. Estaba delirando, no podía coger a los bebés ni moverme, tenía calambres y tembleques”, ha explicado. La influencer no ha podido ni siquiera encargarse de sus bebés de lo mal que estaba, de hecho, agradece enormemente el apoyo de su madre estos días.

“Menos mal que estaba conmigo mi madre y ha podido cuidar a los bebés, Juan tenía partido y yo muy mal”, ha informado a sus seguidores. Según cuenta, ahora ya se encuentra mejor pues tras sus visitas a urgencia le recetaron medicamentos que se ha estado tomando. “Tuve que ir a urgencias y ahora ya con antibióticos y paracetamol y me encuentro bien”, ha terminado diciendo.

Esto demuestra una vez más que Estela está dispuesta a mostrar tanto el lado positivo como el negativo de la maternidad. Esto es algo que su comunidad valora enormemente, sobre todo aquellas que ya son mamás o están en el proceso de ello.