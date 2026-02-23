Lorena Romera 23 FEB 2026 - 09:00h.

Estela Grande ha iniciado una nueva etapa de su maternidad. Aunque se lo está tomando con filosofía, la modelo madrileña, de 31 años, reconoce que esta fase, marcada por las exigencias físicas de la crianza de sus mellizos, está siendo especialmente dura para ella. La que fuera concursante de 'GH VIP' ha hablado del desgaste que le está suponiendo la lactancia materna, por la que ha experimentado una llamativa pérdida de peso. Tanto es así, que actualmente pesa menos que cuando se quedó embarazada.

La pareja del futbolista Juan Iglesias ha perdido en tiempo récord los kilos que había ganado durante los meses de gestación. Pero este 'fenómeno' no se debe, ni mucho menos, a una dieta restrictiva ni a un plan de entrenamiento, sino a la demanda nutricional de sus hijos. A través de su perfil oficial de Instagram, la influencer la ha contado a sus seguidores que sus pequeños le están "chupando todo" a través de la lactancia.

"Parezco un jilguero", ha comentado en tono de humor. Y es que Luca y Liah están siendo de lo más demandantes. A pesar de que intenta organizar las tomas entre lactancia materna y biberón -con su propia leche-, las toman son cada vez más frecuentes. Todo esto ha provocado una pérdida de peso que ha sorprendido a la propia Estela Grande, que ha enseñado su figura postparto, prácticamente recuperada tan solo un mes después de su parto por cesárea.

El proceso metabólico de la lactancia

Según informan desde la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Española de Pediatría, la producción de leche materna es "uno de los procesos metabólicos más costosos para el cuerpo humano". En datos, se estima que la lactancia de un solo bebé requiere un gasto adicional de unas 500 a 700 calorías diarias. En el caso de Estela Grande, que es una lactancia múltiple, esta demanda se duplica, lo que podría llegar a superar las 1.000 calorías extra al día. Esto equivaldría a una actividad física de alta intensidad.

Una vez más, la influencer se posiciona como una referente de la maternidad sin filtros, y así se lo hacen saber sus seguidores. Con estos stories en los que cuenta lo dura que está siendo la lactancia y muestra este desgaste físico que le ha llevado a perder tanto peso en tan poco tiempo, la modelo se aleja de esa maternidad idealizada que acostumbramos a ver en redes sociales.