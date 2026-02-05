Lidia González 05 FEB 2026 - 11:08h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ saca a la luz imágenes de su adolescencia, en exclusiva

Claudia Chacón le manda un mensaje muy directo a Helena Arauz por su relación con Gilbert

Helena Arauz aterriza en mtmad con muchas ganas de que sus seguidores conozcan todos los detalles de su vida y, por ello, ha querido aclarar una de las dudas más repetidas. Después de que saliera a la luz su relación con Gilbert, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ muestra su cambio físico. La creadora de contenido desvela, por primera vez, todos los retoques estéticos a los que se ha sometido y enseña su antes y después. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

Durante su paso por República Dominicana, la influencer ha dado mucho de qué hablar y no únicamente por su participación, sino también por su físico. Tras muchas preguntas, la madrileña ha roto su silencio y ha explicado si ha pasado por quirófano como tanto se le ha dicho. Además, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ echa la vista atrás y saca a la luz imágenes inéditas de su adolescencia para ver lo mucho que ha cambiado.

Helena es reconocida por su mítica melena morena lisa, pero a lo largo de su vida, se ha sometido a distintos cambios de look que ha compartido, en exclusiva. “Me corté el pelo de raíz, no me gusta nada”, asegura al mostrar una imagen. Además de haber modificado su color y estilo de peinado a lo largo de su adolescencia, la influencer también ha sufrido una transformación en cuanto a su forma de vestir: “Antes era un poco choni”.

El antes y después de Helena Arauz

Helena Arauz ha vuelto a su adolescencia para recordar cómo era antes de su entrada a ‘La isla de las tentaciones’. La creadora de contenido, que ha tenido una gran trayectoria como modelo tanto en anuncios como en revistas, muestra su evolución física a lo largo de los años. Muy sincera, la influencer opina sobre todas estas imágenes y habla de su antes y después.

Helena Aruz se sienta frente a las cámaras de mtmad para contestar a una de las grandes preguntas de sus seguidores y hablar claro sobre su transformación física. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa sus retoques estéticos y enseña imágenes nunca vistas de su pasado. Además, la influencer aclara si se ha sometido a una liposucción como tanto se le ha dicho. ¡Descubre cómo era la madrileña antes de su paso por República Dominicana, en Mediaset Infinity!