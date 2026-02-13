Lidia González 13 FEB 2026 - 11:30h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ saca a la luz todos sus talentos desconocidos: gimnasta, modelo o bailarina

Helena se rompe como nunca en su cara a cara más complicado con Claudia

Helena Arauz ha echado la vista atrás para sincerarse sobre una de las etapas más felices de su vida y contar todos los detalles. Después de contar, por primera vez, el grave problema de salud que sufrió con 10 años, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla sobre su pasado como bailarina de ballet y modelo. La influencer desvela sus impactantes anécdotas y comparte todo con sus seguidores. ¡Dale al play y descubre todo, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

Dispuesta a que se la conozca a fondo, la creadora de contenido ha decidido contar aspectos desconocidos de su pasado y seguir indagando sobre algunas cosas que han llamado mucho la atención de sus seguidores. Por este motivo, la influencer ha querido contar todos los detalles sobre su carrera profesional como bailarina de ballet, un momento de su vida que a ella la ha marcado.

Pese a su corta edad, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha demostrado ser una persona con muchas facetas y aptitudes que ha contado frente a las cámaras. Desde su gran talento como bailarina o gimnasta, hasta su carrera como modelo, la creadora de contenido lo cuenta todo. Después de hablar de su cambio físico a lo largo de los años, la influencer muestra imágenes inéditas sobre su pasado como modelo en distintas revistas: “Vi un cartel enorme con mi cara en Italia”.

Helena Arauz está dispuesta a sorprender a toda la audiencia y saca a la luz todos sus talentos desconocidos. A pesar de admitir que, en un principio, no tenía una vocación que seguir, lo cierto es que la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha probado muchas facetas diferentes a lo largo de su vida.

