Lidia González 05 FEB 2026 - 13:11h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela el diagnóstico de la dolencia que padeció por la que acabó en el quirófano

Helena Arauz se ha sincerado sobre algunos episodios de su vida desconocidos hasta ahora; en concreto, ha confesado uno que le ha marcado para toda la vida. Después de mostrar su cambio físico y desvelar sus retoques estéticos, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla, por primera vez, del grave problema de salud que sufrió con 10 años. La influencer se abre en canal para contar toda la situación que vivió y explica los detalles. ¡Dale al play y descubre qué le pasó, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

Durante su paso por República Dominicana y su trayectoria en redes sociales, hay un aspecto de la influencer que no ha pasado desapercibido entre sus seguidores. Después de que saliese a la luz su relación con Gilbert, ha llegado el momento de que cuente todos los detalles sobre el origen de la cicatriz que tiene en el cuerpo por la que tanto se le ha preguntado. “Tuve una infección por toda la sangre”, comienza explicando.

“Entré al quirófano de urgencia”, asegura la creadora de contenido. Aunque ha pasado tiempo desde este complicado episodio que vivió, lo cierto es que la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ lo recuerda todo perfectamente. “Me quedaban dos días de vida”, cuenta la influencer. Helena ha explicado el límite al que llegó esta situación y habla claro: “Me estaba muriendo”.

Capítulo completo: Helena Arauz cuenta el trauma que arrastra desde su grave problema de salud

