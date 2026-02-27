Alexia Rivas da más detalles sobre su affaire con un cantante de fama mundial: "Fue una relación de un mes"

¿Quién es la superestrella que tuvo un romance secreto con la colaboradora? Los detalles

Alexia Rivas ha sorpendido en 'El tiempo justo' al dar más detalles de la identidad del chico con el que estuvo hace 8 años. La colaboradora ha hecho en redes sociales vídeos sobre su vida y su pasado. Uno de los temas que ha tocado ha sido el típico '¿qué tres cosas te faltan por saber sobre mí?'.

El trend viral ha dejado completamente alucinado a los seguidores de la colaboradora tras asegurar que estuvo con un cantante bastante reconocido. Alexia Rivas hizo saltar las alarmas de los periodistas, que no han tardado en investigar sobre el individuo. En 'El tiempo justo' hemos intentado averiguar quién es el hombre con el que estuvo, una tarea nada fácil de resolver.

El exaffaire de Rivas está "en el top 3" de cantantes españoles, según Leticia Requejo

Los periodistas Leticia Requejo y Luis Pliego han sido los afortunados que han podido saber quién es esa persona. "Yo he espiado, hago mi trabajo", comenta la primera. Ambos "miraron por detrás" el móvil de Rivas y "vieron con quién hablaba". "Sé que no van a decir nada", asegura la colaboradora.

Sin embargo, hay varios datos que hemos podido conocer de primera mano en el programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat. "Es de los cantantes más escuhados en España época y años a nivel mundial", comenta Miguel Frigenti. "A día de hoy está en el top 10 a nivel mundial y en este país en el top 3", avanza por su parte Leticia Requejo.

"No voy a decir nada pero no por mí, solo simplemente orque compete a otra persona. No está casado", señala Alexia Rivas, quien admite que tuvo una "relación de un mes" con el artista.