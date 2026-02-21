Antía Troncoso 21 FEB 2026 - 13:32h.

La exconcursante de 'Supervivientes' hace una íntima reflexión sobre la presión por estar soltera y no ser madre en su treintena

Alexia Rivas lanza un contundente mensaje en sus redes sociales. La que fuera concursante de 'Supervivientes' ha hablado claro, a través de un reel de Instagram, sobre la presión que recibe por estar soltera y no ser madre a sus 33 años, respondiendo tajante a todos aquellos que aseguran que "se le está pasando el arroz".

Hace un mes, Alexia Rivas confirmaba en 'El tiempo justo', programa en el que colabora, que volvía a estar soltera: "Estaba conociendo a un chico que lo sacaron en una revista, pero no ha cuajado", explicaba la influencer, asegurando que, pese a la ruptura, "le tiene mucho cariño": "Es un chico maravilloso".

Lo cierto es que, antes de la ruptura, Alexia Rivas hablaba muy ilusionada sobre su relación con este chico que había ocupado su corazón e incluso se pronunciaba sobre su deseo de ser madre: "A mí me encantaría tener una familia con más de dos niños, pero sin dejar de ser amiga, amante, mujer".

Alexia Rivas, sobre su soltería a los 33 años: "Soy muy selectiva"

En su perfil de Instagram, Alexia Rivas compartía una importante reflexión y lanzaba un mensaje a todos aquellos que la presionan por estar soltera en su treintena. "Como he vuelto a la soltería, la gente se cree con la potestad de decirme "ay, ¿qué te pasa en el amor? ¿Por qué no encuentras al adecuado?", comenzaba diciendo.

La influencer explicaba que si está soltera es porque es una persona "muy selectiva" y aseguraba que no siente como un "fracaso" no haber encontrado a la persona ideal para ella: "Un fracaso es quedarte donde no quieres estar, y eso es lo que mucha gente no entiende. Mucha gente por no seguir buscando, porque el mercado está mal, se queda en sitios donde no es feliz, y a mi eso no me vale", declaraba.

Alexia, ante la presión que recibe: "Dejad de meteros en cosas tan íntimas"

"Yo quiero que sea la persona adecuada, y me da igual encontrarlo ahora que acabo de hacer 33 que encontrarlo a los 35", afirmaba Alexia Rivas, que, además, aseguraba que, por estar soltera con más de 30 años, suelen preguntarle con frecuencia cuándo va a tener hijos o le insinúan que se le "va a pasar el arroz".

"Hay gente que ha tenido hijos con 47 o 48 años. Acabo de hacer 33, mi madre me tuvo con 35 - 36 años, pero dejad de meteros en cosas tan intimas porque no sabéis si yo puedo tener hijos, si quiero, si me apetece ahora, si me apetece dentro de 3 años o nunca", señalaba tajante la influencer.

"Déjame usted organizarme mi vida, que a mí me encanta cómo llevo mi vida. No me falta tranquilidad y paz, no me faltan opciones. Sois muy pesados", sentenciaba Alexia Rivas, dando por finalizada su íntima reflexión.