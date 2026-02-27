Jero García busca al autor del prólogo de su segunda novela, un libro en el que volverá a tratar el tema el acoso escolar

El exboxeador ha lanzado un concurso en el que adolescentes de 12 y 17 años se pueden presentar para ser el autor del prólogo

Ha sido uno de los rostros más icónicos del boxeo español, también fue presentador de ‘Hermano mayor’ y, ahora, a sus 56 años Jero García se ha convertido en uno de los activistas contra el bullying más reconocidos de toda España.

En 2023 publicaba su primera novela, ‘Cola de lagartija’. Entre esas páginas el exboxeador unía muchas de las vivencias a las que se tenía que enfrentar a lo largo de su vida luchando contra la exclusión social, el acoso escolar y los abusos sexuales, aunque él mismo reconocía en 2023 a 'Uppers' que “cualquier parecido con la realidad es pura casualidad, pero en esta vida hay muchas casualidades".

Jero García busca al creador del prólogo de su próxima novela

Tres años después de publicar su primera novela, Jero García ha vuelto a sorprender a sus seguidores y ha adelantado que en los próximos meses publicará un nuevo libro en el que volverá a abordar el tema del acoso escolar.

Como recoge el medio de comunicación 'Todo Alicante', este nuevo proyecto será muy especial ya que, además de la obra de Jero García, el libro contará con una colaboración particular.

En este caso, el exboxeador ha querido que el autor del prólogo de su nueva novela sea un joven al que buscará a través de un concurso que él mismo ha abierto junto la colaboración de varios institutos de toda España.

¿Cómo participar?

Para buscar al creador y al protagonista del prólogo de su nueva novela, Jero García ha puesto en marcha un concurso al que se pueden presentar jóvenes de entre 12 y 17 años que estén estudiando en un centro educativo español.

La convocatoria está abierta hasta el próximo miércoles 11 de marzo y los jóvenes que deseen participar deben mandar textos de entre 900 y 1.800 palabras. Además, todos estos futuros escritores deben estar matriculados en uno de los 70 centros educativos de España que participan en el proyecto impulsado por Jero García.

Como explica el mismo exboxeador a 'Todo Alicante', la iniciativa viene "después de dar charlas en colegios a 21.000 niños en tres años, los alumnos hacen ejercicios de redacción y me han escrito cosas tan bonitas que sé que tienen capacidad de remover al futuro lector".

Según su punto de vista, este concurso en el que busca al escritor idóneo para el prólogo de su nuevo proyecto es "la mejor manera de crear puentes a un libro donde se habla de segundas oportunidades".

Este libro llamado 'Camino de vuelta' será la segunda novela que escribe Jero García y verá la luz en el mes de abril a través de la editorial Temas de Hoy.

La trayectoria de Jero García como escritor

La segunda novela de Jero García tratará, como él mismo explica, de la vida de una persona que se convierte en un 'influencer' famoso. "Combina dos tiempos, los años 2000 y 2025, con cuatro protagonistas y varias tramas alrededor del bullying", explican desde el medio de comunicación anteriormente citado.

Precisamente, en su primera novela el exboxeador también narraba una historia dura y complicada llena de mensajes, muchos de ellos ya los tenía en mente cuando se sentó a escribir y otros tantos fueron surgiendo cuando daba forma a la historia.

Como explicaba Jero García a 'Uppers' la intención de esta novela era mostrar la importancia de "estar atentos a los niños, no podemos dejarlos solos; y que la vida no es fácil, nos vamos a caer muchas veces e intentar levantarse es obligatorio”.

En definitiva, Jero García trata a través de la literatura las historias duras como las que él mismo ha vivido tras dos décadas ayudando a chavales que han sido acosados y a los propios acosadores a través de su Fundación.