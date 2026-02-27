Las imágenes que grababa las compartía posteriormente a través de la aplicación de mensajería 'WhatsApp'

La Guardia Civil ha detenido a un empresario de Zafra, Badajoz, por presuntamente instalar una cámara ‘espía’ en los aseos unisex de la empresa para grabar imágenes de contenido íntimo de sus empleados que, posteriormente, compartía mediante la aplicación de mensajería 'WhatsApp'.

Ha sido una de las trabajadoras la que ha denunciado ante la Guardia Civil de Zafra la acción delictiva, relatando a los agentes que supuestamente estaría siendo grabada en el interior del cuarto de aseo unisex existente en la empresa donde trabaja.

Grababa las 24 horas del día

Tras inspeccionar el establecimiento, los agentes verificaron la instalación oculta del dispositivo de grabación audiovisual no autorizado, que estaba colocado de manera estratégica en la mampara de ducha.

Según han detallado desde la Benemérita, esta cámara se activaría por sensor de movimiento para grabar imágenes del interior del baño durante las veinticuatro horas del día, mientras las personas que accedían a su interior hacían uso del mismo.

Durante la investigación, los agentes han determinado que el presunto autor de la acción delictiva es el titular de la empresa, quien habría instalado la cámara que grababa imágenes que recibía a tiempo real en su teléfono móvil, e incluso difundió mediante WhatsApp al menos a uno de sus contactos.

La investigación sigue abierta

Una vez analizado el contenido de los archivos de la tarjeta de memoria, se ha podido constatar la existencia de otras víctimas de las que, hasta el momento, otras dos mujeres han denunciado.

La investigación sigue abierta para tratar de averiguar desde cuándo el detenido habría instalado la videocámara y grababa a los empleados, así como identificar a otras posibles víctimas y a las personas con las que supuestamente podría haber compartido el contenido íntimo.

El empresario ha sido detenido como presunto autor de delitos contra la intimidad y revelación de secreto. Las diligencias han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zafra.