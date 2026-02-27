Celia Molina 27 FEB 2026 - 11:58h.

Gabriela Martins Santos de Moura sufrió un infarto durante un tratamiento de fecundación que la dejó en coma durante ocho días

Muere una influencer de 31 años durante una fertilización in vitro y tras pasar varios años intentando quedarse embarazada

El mundo de las redes sociales ha mostrado una gran conmoción por la muerte de Gabriela Martins Santos de Moura, la joven creadora de contenido que ha fallecido en Brasil tras someterse a un tratamiento de fecundación in vitro. Según comunicó su prima, la periodista Nahiza Monteles, Gabriela sufrió "una parada cardiorrespiratoria mientras se realizaba un tratamiento de fertilidad" en una clínica de reproducción de São Paulo en la que ella y su marido, el doctor Samuel Moura, habían puesto todas sus esperanzas.

Ambos, que llevaban ocho años casados - la influencer murió apenas un día después de que celebraran su octavo aniversario - llevaban también dos años intentando que ella se quedara embarazada. Por desgracia, Gabriela sufrió un infarto durante la cirugía de la fecundación, quedando en coma durante ocho días en el hospital Sirio-Libanés de Sao Paulo, hasta que sus médicos certificaron su deceso por muerte cerebral.

"Para mantener viva nuestra llama"

En sus redes sociales, la creadora de contenido, que también era abogada, animaba a sus seguidores a llevar una alimentación saludable, a practicar el running y el mindfulness; pero, de vez en cuando, también mostraba fotografías personales de sus vivencias con su marido, al que amaba profundamente y con quien quería convertirse en madre. En su muro, ha quedado para el recuerdo la última publicación que le dedicó, en la que recordaba lo importante que son los pequeños detalles en una relación:

Su familia ha decidido donar sus órganos

"Entre reuniones, compromisos y rutinas ocupadas, es fácil olvidar que la relación también necesita intención. Salir con amigos es delicioso, tener momentos especiales afuera también... Pero lo que realmente sostiene una relación son los pequeños rituales diarios. Es el café preparado juntos, la cena hecha sin prisas, la conversación que ocurre ojo a ojo, el cuidado silencioso, la elección diaria de quedarse. Que nunca nos falte tiempo para ser pareja. Para recordar lo que nos encantó al principio. Y para mantener viva esa llama en los días simples, ordinarios y reales. Te quiero", le dijo a su esposo a través de sus redes sociales.

En medio del dolor de la despedida, la familia, que ya ha pedido que su cuerpo sea trasladado a Teresina, el lugar donde nació, anunció su decisión de donar los órganos de la joven abogada. El gesto fue descrito por ellos mismos como un "reflejo del amor y la generosidad que siempre marcaron la vida de Gabriela":

"Con inmensa tristeza comunicamos el fallecimiento de nuestra Gabriela, cuya muerte cerebral ha sido confirmada hoy por el equipo médico. En este momento de dolor, nos reconforta saber que su amor y generosidad seguirán vivos gracias a la decisión de proceder con la donación de órganos, un gesto de inmensa grandeza que llevará esperanza y vida a otras personas, tal y como ella lo hizo", dijeron. Su prima aclaró también la causa exacta de la muerte (el infarto y la muerte cerebral) a la vista de los rumores que comenzaban a circular en el país sobre que la influencer había perecido durante una operación de cirugía estética.