La mujer estaba pidiendo auxilio mientras se producía una fuerte discusión en una de las habitaciones

La víctima consiguió zafarse de su pareja e intentar huir, momento en el que el individuo comenzó a destrozar la habitación

Compartir







MálagaEfectivos de la Policía Local de Málaga han detenido a un hombre de 29 años como presunto autor de los delitos de lesiones y coacciones en el ámbito de la violencia de género.

Los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles, en el distrito Cruz del Humilladero, sobre las 02.50 horas, cuando una llamada alertó a la Sala del 092 de Policía Local, de que una mujer estaba pidiendo auxilio mientras se producía una fuerte discusión en una de las habitaciones de un hostal.

PUEDE INTERESARTE Una joven de 19 años escapa del hospital de Lanzarote y es hallada muerta en un edificio: dos acusados de suministrarle un cóctel de drogas

Fue entonces, cuando varias unidades policiales se dirigieron al lugar y pudieron escuchar los gritos de la víctima de forma reiterada e insistente. En el pasillo del hostal, los agentes vieron una maleta y prendas en el suelo, ha indicado la Policía Local en un comunicado.

Ante la gravedad de los hechos, los policías llamaron a la puerta en varias ocasiones y fue la propia mujer la que les abrió y franqueó la entrada. Los actuantes observaron que se encontraba muy nerviosa y llorando; presentaba numerosas heridas sangrantes en cuello y brazos, compatibles con el empleo de un objeto cortante.

PUEDE INTERESARTE Eika, el primer perro en ayudar a una víctima de violencia de género a declarar en un juicio

Al parecer, la pareja habría tenido una fuerte discusión y el agresor no le permitió marcharse de la habitación, lo que desencadenó un episodio violento de golpes en el que el agresor habría intentado, presuntamente, cortar el cuello a su pareja.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Agresor fue localizado sentado en la cama, con una navaja

La víctima consiguió zafarse de su pareja e intentar huir, momento en el que el individuo comenzó a destrozar la habitación, impidiendo salir a la mujer. El agresor fue localizado sentado en la cama, con una navaja multiusos plegada. Procedieron a su detención y, posterior trasladado a dependencias policiales, siendo informado de los motivos de la privación de libertad y de los derechos que le asisten.

La víctima fue trasladada a un centro hospitalario de la capital, para ser examinada de las lesiones presentadas que, según una primera valoración, no revestían gravedad vital.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Atención a las víctimas de violencia de género

Desde la Policía Local de Málaga, se recuerda que, tanto si se es víctima de cualquier forma de violencia de género como si se tiene conocimiento de que una mujer pueda ser víctima, se puede llamar al teléfono gratuito 016. Es confidencial, anónimo y no deja rastro en la factura.

Por otra parte, el Ayuntamiento también cuenta con el Servicio Urgente de Atención Jurídica a Mujeres (SUAM), en el que un equipo formado por abogadas especializadas en violencia de género asiste personal y telefónicamente (010 y 679 661 800) a cualquier mujer que lo necesite las 24 horas del día durante todos los días del año.