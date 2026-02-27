Muere Bobby J. Brown, actor de 'The Wire', a los 62 años en un trágico accidente

El actor perdió la vida el pasado 24 de febrero en un granero en St. Mary's County, Maryland, Estados Unidos

El mundo del cine y la televisión está de luto tras la muerte de Bobby J. Brown, conocido por su papel como el oficial Bobby Brown en la serie 'The Wire'. El actor estadounidense ha perdido la vida a los 62 años en un trágico accidente.

Según han informado las autoridades, Brown murió el pasado 24 de febrero tras quedar atrapado en un incendio en un granero en St. Mary's County, Maryland, Estados Unidos, donde vivía.

El fuego comenzó mientras el actor entraba en el granero para intentar arrancar un vehículo con la batería descargada, según ha confesado su hija a 'TMZ'. Aunque pidió ayuda y solicitó que le trajeran un extintor, el edificio se envolvió rápidamente en llamas y Brown no pudo salir.

El Departamento Forense de Maryland ha confirmado que la causa de la muerte fue inhalación de humo y lesiones térmicas, y que la muerte fue catalogada como accidental. Su esposa sufrió quemaduras graves mientras intentaba rescatarlo.

Su representante, Albert Bramante, ha manifestado al citado medio: "Estoy molesto y triste. Era un muy buen actor y persona. Estaba totalmente dedicado al arte de la actuación y fue un placer trabajar con él". Por ahora, se desconocen los detalles del funeral.

Sobre Bobby J. Brown

Antes de convertirse en actor, fue boxeador amateur, con un récord de 73-13 y ganador de cinco campeonatos Golden Gloves en su juventud.

Su pasión por la actuación llegó tras inspirarse en una película de boxeo, lo que le llevó a estudiar en la American Academy of Dramatic Arts en Nueva York.

La mayor parte de su éxito internacional lo consiguió gracias a su papel como Oficial Bobby Brown en 'The Wire', la serie de la cadena HBO aclamada por crítica y público por su retrato de la vida urbana y la policía en Baltimore. Brown apareció en 12 episodios de las cinco temporadas de la serie, siendo parte del entorno policial de la historia.

Además de 'The Wire', ha participado en otros films y series como 'Law & Order: Special Victims Unit', 'We Own This City', 'Life on the Street', 'The Corner y Veep', 'City by the Sea', 'My One and Only', 'Fishbowl', 'Miss Virginia' y ' Really Love', entre otras.