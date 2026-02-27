Así ha sido la fiesta temática de cumpleaños de la nuera de Makoke

Rocío Molina 27 FEB 2026 - 09:03h.

La nuera de Makoke ha celebrado sus "twenty sexy" con juegos, una explosión de color y muy bien rodeada por Javier Tudela y sus hijos

Marina Romero, nuera de Makoke, hace balance y comparte una imagen en el hospital, durante uno de sus ingresos: "Vivir es urgente"

La nuera de Makoke ha soplado las velas en una fiesta temática de cumpleaños que ha sido muy original. Marina Romero estrena sus 29 años rodeada por su familia y llena de cariño para estrenar un año que espera que tenga mejores momentos de los que vivió en el anterior al salir a la luz la enfermedad contra la que lucha y de la que se conoce su diagnóstico médico.

La pareja de Javier Tudela ha compartido todas las felicitaciones que ha recibido en su día y los detalles de la fiesta temática que han celebrado. El pasar por este problema de salud le ha hecho a ver lo que es verdaderamente importante y eso para ella es tener tiempo de calidad junto a los suyos y disfrutar del 'aquí y el ahora'.

Y para festejar sus 29 años, la nuera de Makoke ha optado por organizar en su casa la celebración. Con una temática de los dos mil y sin que faltasen las bolas de la discoteca, tanto en la decoración como en la tarta personalizada en la que ha soplado las velas, la influencer ha pasado un día inolvidable. Tal como ha compartido con sus seguidores en las redes, la velada ha sido una especie de 'Game Party' en la que todos los invitados han podido sacar su ingenio a relucir con clásicos juegos de mesa y otros modelos más modernos de estrategia.

El otro protagonismo lo ha tenido la tarta personalizada en la que la nuera de Makoke ha soplado las velas. En tonos muy llamativos, en rosa, azul y naranja han decorado el glaseado y también han puesto las letras de 'twenty sexy' para recalcar que aún no ha entrado en la treintena y que este es su mejor momento. El toque final decorativo lo han puesto unas pequeñas bolas de discoteca para darle un aire todavía más festivo

Unos detalles de lo más especiales, aunque lo que Marina Romero guarda como un auténtico tesoro ha sido el poder soplar las velas junto a sus hijos, el vídeo homenaje que le ha dedicado Makoke o las emotivas palabras que Javier Tudela le escribía unos días antes:

"Tengo una pareja maravillosa. Con sus manías. Sus dramas innecesarios. Sus cambios de humor cuando tiene hambre. Se enfada si no le pregunto qué quiere cenar, pero si le pregunto, tampoco lo sabe. Dice que no quiere nada… y luego quiere todo. Pero oye… sin sus taras, esto sería aburridísimo. Te quiero así. Desordenada. Intensa. Exagerada. Mía", era su dedicatoria con la que la influencer estrena por todo lo alto sus 29.