Lorena Romera 27 NOV 2025 - 12:19h.

La pareja de Javier Tudela ha anunciado una inesperada noticia en plena batalla por su enfermedad

Última hora sobre el estado de salud de la nuera de Makoke: "Son cosas muy delicadas"

Marina Romero ha anunciado una inesperada noticia. La nuera de Makoke ha presentado su proyecto profesional, que tuvo que paralizarlo durante algún tiempo "por motivos personales". La pareja de Javier Tudela, con quien tiene dos hijos, ha dado el pistoletazo de salida a esta iniciativa y ha explicado el motivo por el que ha decidido salir adelante ahora con ello, en plena batalla contra su enfermedad.

Hace apenas unos días, conocíamos la última hora sobre su estado de salud tras haber pasado por quirófano por su problema de salud. Era Anita Matamoros la que se convertía en portavoz de la familia: "Está bien, refugiándose... bueno, no, disfrutando e invirtiendo el tiempo en sus hijos y en mi hermano. Pero está bien, tampoco quiero hablar por ella. Son cosas muy delicadas y no creo que nadie tenga que hablar por nadie".

Y poco más se conoce sobre su enfermedad, ya que la pareja de Javier Tudela está evitando pronunciarse al respecto y no está actualizando a sus seguidores, llevando su lucha de forma privada. Lo que sí ha hecho ahora es hacer referencia a su salud al presentar su proyecto profesional, pues todo apunta que es el motivo por el que tuvo que ponerse en stand by, ya que al recibir estas malas noticias la joven decidió centrarse únicamente en su mejoría.

"Comencé este proyecto hace un tiempo, pero por motivos personales se quedó a un lado. Es hora de que salga a brillar, por todo el amor, la ilusión y el tiempo", reflexiona la nuera de Makoke, que ha lanzado una marca de juguetes desarrollados con el método Montessori, es decir, orientados a fomentar el desarrollo, la coordinación y la concentración.

Los materiales que se utilizan en este tipo de aprendizaje están diseñados científicamente para ser manipulados y experimentar, ayudándoles con las habilidades cognitivas, sensoriales y motoras. Además de estos 'juguetes educativos', la influencer también tiene en su catálogo accesorios como baberos y muselinas. El producto con el precio más elevado se encuentra por 35 euros y se trata de una 'canastilla de bebé' que incluye un pack de juguetes para el bebé.

Pero también hay productos que rondan los 5 euros, como un barco de silicona desmontable. "Fuiste mi motivo de ilusión a la hora de emprender. Empezamos este camino, mejor tarde que nunca. Espero que os guste tanto como a mí. ¿Nos acompañas?", escribe Marina Romero, nuera de Makoke, que ha comunicado esta feliz noticia para ella.