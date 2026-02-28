Cristina Piaget habla, sin filtros, sobre el lado más oscuro de la industria de la moda

Antía Troncoso 28 FEB 2026 - 03:39h.

Cristina Piaget habla, sin filtros, sobre el lado oscuro de la industria de la moda: "Me he quedado sin trabajo por no aceptar una propuesta indecente"

Los 'Gemeliers' reaparecen en '¡De viernes!' tras la brutal agresión que sufrieron a la salida de una discoteca: "Me va a traer secuelas físicas"

Compartir







Cristina Piaget se sentaba plató de '¡De viernes!' tras su intenso y destacado paso por 'GH DÚO'. La modelo, convertida en el "personaje revelación de la edición", tal y como proclamaba Jorge Javier Vázquez, hablaba sobre su mediática estancia en la casa de Tres Cantos y, además, revelaba algunos de los episodios más duros a los que se ha enfrentado en su carrera en el mundo del modelaje.

Anoche, en 'GH DÚO' conocíamos los nombres de los cuatro finalistas: Carlos Lozano, Anita Williams, Gloria González y Juanpi Vega. Una final en la que para muchos hay una gran ausente, Cristina Piaget, que fue expulsada del reality la semana pasada tras batirse en un ajustadísimo duelo contra Anita.

Ahora, la modelo visitaba el programa de Bea Archidona y Santi Acosta por primera vez y no se cortaba al hablar sobre algunos de sus momentos más complicados en su trayectoria profesional, revelando, entre otras cosas, cómo perdió importantes contratos por negarse a mantener relaciones con hombres, así como los drásticos sacrificios que le demandaba la industria y los problemas de salud que esto le ocasionó.

Cristina Piaget: "Me ofrecieron drogas antes de salir a un desfile con 17 años"

La modelo se sinceraba sobre el lado más oscuro de la industria de la moda y, sin filtros, relataba algunas de las experiencias más complicadas que a ella le tocó vivir en sus propias carnes. "Dejaron de apostar por mi porque no era una chica callada y decía lo que pensaba", afirmaba Cristina Piaget, que también desvelaba que cuando tan solo tenía 17 años "le ofrecieron drogas" antes de salir a un desfile:

"Recuerdo que me enfrenté a él y le dije: "¿De qué vas?"", explicaba Cristina Piaget. También, la modelo aseguraba haber perdido muchos trabajos por "no aceptar una propuesta indecente" y daba un ejemplo: "La portada de Vogue América y un refresco muy conocido. El mismo fotógrafo llamó a mi agencia y luego se me insinuó por la noche. No entré a su bungaló y al día siguiente cancelaron todo".

La modelo daba otro ejemplo sobre estas insinuaciones, en este caso, por parte de "un hombre importante" del que solo daba las iniciales: "A. G". "Estaba como productor en Rumanía y por la noche me dijo: "Te voy a dejar la puerta abierta". Estaba fumando un puro y me dijo: "Tu verás lo que haces". Y dije: "Esto no lo hago yo, ni de coña".

"La industria de la moda me llevó a la bulimia"

Del mismo modo, la exconcursante de 'GH DUO' recordaba uno de los momentos más delicados en su salud por culpa de las exigencias que el mundo de la moda ejercía sobre ella: "No me di cuenta de que caí en la bulimia. Fue algo que me invadió. Estuve como poseída por una ansiedad, un desconcierto, no entendía lo que me pasaba, no podía más. Pensaba: "Estoy alimentado al monstruo", y entonces me ponía a alimentar al monstruo, pero literal"

"Me iba al hotel, me ponía cremas para sudar. Era una época en la que quemabas mucho sudando. Me iba abajo y me comía todo lo que podía. Mi familia lloraban casi de verme. Ahí deje la moda y empecé a estudiar interpretación, y ahí mi vida dio un vuelco, la bulimia se acabó", contaba Cristina.