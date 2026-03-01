Equipo Outdoor 01 MAR 2026 - 18:00h.

La exconcursante de 'GH' ha mostrado una receta sencilla, rápida y 100% saludable: sin gluten y sin lactosa

Nagore Robles cuenta una emocionante noticia tras su complicado momento: "Estoy muy contenta"

Nagore Robles se ha convertido en una auténtica referente del estilo de vida saludable en redes sociales. Entre sus intensas rutinas de deporte, la exconcursante de 'Gran Hermano' siempre encuentra el momento perfecto para compartir sus mejores recetas en la cocina. Su última apuesta es una receta sencilla, rápida y 100% saludable: sin gluten y sin lactosa.

La influencer ha mostrado a sus seguidores la opción ideal para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar al placer de un buen dulce o para aquellos con intolerancias alimentarias.

Se trata de unas bolitas de rosquillas, cuya clave reside en el ingrediente principal, el plátano maduro. Este no solo aporta una textura jugosa y compacta, sino que permite eliminar los azúcares añadidos aprovechando el dulzor natural de la fruta.

Para seguir los pasos de la colaboradora, solo necesitas estos ingredientes: 3 plátanos maduros, 225 g de almendra cruda molida, 2 cucharadas de trigo sarraceno (sin gluten), 2 cucharadas de maicena, 1 sobre de levadura química y 1 cucharadita de canela.

La elaboración es muy sencilla. La influencer primero pela los plátanos y los aplasta bien con un tenedor hasta obtener un puré. Acto seguido, incorpora el resto de ingredientes secos, es decir añade la almendra molida, el trigo sarraceno, la maicena, la levadura y la canela hasta formar una masa manejable, para así poder hacer bolitas pequeñas con las manos.

El toque final, y lo que marca la diferencia nutricional, es la cocción. En lugar de freírlas en abundante aceite, la exconcursante de 'Gran Hermano' utiliza la freidora de aire. Basta con ponerlas separadas a 160 °C durante unos 20 minutos para obtener un resultado dorado por fuera y tierno por dentro que nada tiene que envidiar a las rosquillas tradicionales.

Para los más golosos, la presentadora sugiere servirlas con chocolate negro fundido o espolvorear un poco de azúcar glass por encima. Es la merienda perfecta para compartir y tener un capricho saludable a mano durante toda la semana.

Sin duda, este snack es una opción excelente que Nagore no ha dudado en compartir con su comunidad. Una propuesta que demuestra que es posible disfrutar de pequeños caprichos saludables, deliciosos y, sobre todo, muy fáciles de preparar.