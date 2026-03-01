Carlos Lozano de 'GH Dúo' tiene claro que su relación más importante fue junto a Mónica Hoyos

La conversación entre Carlos Lozano y Antonio Canales sobre Cristina Piaget en 'GH DÚO': "¿Te imaginas que acabamos como pareja?"

MadridCarlos Lozano ha regresado al foco mediático con la misma mezcla de seguridad, ironía y carisma que lo convirtió en una figura imprescindible de la pequeña pantalla. Su participación en 'GH DÚO' no solo ha despertado nostalgia entre los espectadores, sino que también ha reavivado el interés por su vida personal, especialmente por sus relaciones sentimentales más conocidas.

A lo largo de los años, el presentador ha sido relacionado con distintas mujeres del mundo de la moda, la televisión y el espectáculo, consolidando una imagen pública de seductor elegante y cosmopolita. Su trayectoria profesional le llevó a trabajar y viajar por distintos países, lo que amplió su círculo social y sentimental. Sin embargo, más allá de titulares y rumores, hay varias relaciones que han marcado de forma clara su historia personal y mediática.

El exconcursante de 'GH VIP' comparte reality actualmente con Cristina Piaget, con quien tuvo un romance marcado por la inocencia juvenil de ambos. Mónica Hoyos, ha sido, hasta el momento una de las mujeres más importantes de su vida, con ella, comparte a su única hija, Luna. Miriam Saavedra fue uno de sus romances más mediáticos y no vacíos de amor.

Cristina Piaget

Uno de los episodios sentimentales más comentados del regreso de Carlos Lozano a la televisión ha sido su relación con Cristina Piaget, que se remonta a 1993. El presentador y la modelo vivieron un idilio cuando ambos eran jóvenes y gozaban de un gran éxito en el mundo de las pasarelas. Su reciente reencuentro televisivo dejó patente que, pese al paso del tiempo, entre ellos existió una conexión especial.

“Éramos muy inocentes en los 90” confesaba Carlos, mientras la complicidad entre ambos resultaba evidente para la audiencia. Abrazos, miradas cómplices y gestos de cariño marcaron un reencuentro cargado de recuerdos. Aunque Cristina Piaget se mostró inicialmente más reservada a la hora de profundizar en aquel romance, Carlos Lozano no dudó en expresar con sinceridad lo que significó para él aquella relación.

“Yo no tengo ningún problema en reconocerlo. Nos mirábamos a los ojos y nos besábamos en los labios. Fue muy bonito”, reconocía el presentador, recordando una etapa marcada por la ilusión, la juventud y la falta de prejuicios. Un amor breve, pero intenso, que ambos recuerdan hoy con respeto y ternura y que ahora ambos tienen la puerta abierta a una posible segunda oportunidad.

Mónica Hoyos: su relación más importante

Sin duda, la relación más significativa en la vida de Carlos Lozano, exconcursante de 'GH VIP' fue la que mantuvo con Mónica Hoyos, entre 1999 y 2007. Ocho años de relación que marcaron un antes y un después en su vida personal, ya que fruto de ese amor nació su única hija, el vínculo más importante que ambos comparten.

Carlos y Mónica se conocieron en un momento de gran exposición mediática para ambos, y durante años formaron una de las parejas más reconocidas del panorama televisivo. Su relación fue intensa, muy expuesta y, como ellos mismos han reconocido con el tiempo, también compleja. Vivieron etapas de felicidad, proyectos en común y momentos difíciles que finalmente desembocaron en la ruptura.

El final de su relación no estuvo exento de tensión mediática, pero con los años ambos han trabajado por mantener una relación cordial centrada en el bienestar de su hija. Hoy, esa historia se recuerda como un capítulo fundamental en la vida de Lozano, una relación que dejó huella y que él mismo ha definido en distintas ocasiones como la más importante de su trayectoria sentimental.

Miriam Saavedra

Otro de los romances más sonados de Carlos Lozano fue el que mantuvo con Miriam Saavedra, entre 2016 y 2018. Su historia comenzó en el contexto televisivo, lo que hizo que desde el primer momento estuviera rodeada de atención mediática. La conexión entre ambos fue evidente y vivieron una relación intensa, marcada por la pasión y las diferencias de carácter.

Durante su relación, ambos compartieron momentos de complicidad, pero también enfrentamientos que acabaron pasando factura. Las distintas formas de entender la relación y la presión del foco mediático terminaron provocando su ruptura. El final no fue sencillo y se produjo de manera pública, algo que ambos han reconocido como una experiencia complicada.